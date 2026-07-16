אם מחברים את ההתפתחויות האחרונות, נראה שמצטיירת תמונה ברורה: לבנון עוברת בהדרגה משלב ההסכמות לשלב היישום, למרות התנגדות חיזבאללה. הדבר בולט בכמה מישורים במקביל:

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• הממשלה מקדמת חקיקה שתעניק לצבא סמכויות רחבות יותר, ובהן אפשרות לבצע חיפושים בבתים במסגרת אכיפת ריבונות המדינה ופירוק תשתיות נשק בלתי-חוקיות. זהו שינוי משמעותי, שכן במשך שנים נמנע הצבא מלהיכנס לעימות ישיר עם תשתיות חיזבאללה.

• המשא ומתן הצבאי נמשך ואף מתקדם. לאחר סבב השיחות ברומא, ארצות הברית דיווחה כי הושגו הבנות לגבי קווי היישום של אזורי הפיילוט, וכעת הצדדים עוברים לשלב הטכני של הביצוע.

• המשלחות הצבאיות הלבנונית והישראלית צפויות להמשיך בפגישות מקצועיות, כחלק ממנגנון היישום של ההסכם בתיווך אמריקאי.

• המעבר לדיונים טכניים מעיד שהמסגרת המדינית כבר אינה תיאורטית בלבד.

• הנשיא ג'וזף עאון ממשיך להציג קו אופטימי ומחזק את שיתוף הפעולה עם וושינגטון.

• ביקורו הקרוב בארצות הברית צפוי להתמקד בגיוס תמיכה מדינית, ביטחונית וכלכלית להמשך יישום ההסכם ולהעצמת צבא לבנון.

חיזבאללה עדיין מסוגל לאיים ולהצהיר, אך מתקשה יותר ויותר לבלום את תהליך קבלת ההחלטות של המדינה הלבנונית. בעוד שבעבר די היה בהתנגדות של הארגון כדי להקפיא מהלכים ממשלתיים, כעת מוסדות המדינה - הנשיאות, הממשלה והצבא - ממשיכים לקדם צעדים מעשיים למרות ההתנגדות.

זו עשויה להיות אחת מנקודות המפנה החשובות ביותר מאז הקמת חיזבאללה: לא משום שהארגון הובס, אלא משום שלראשונה זה שנים, המדינה הלבנונית מתחילה לייצר מנגנוני אכיפה עצמאיים ולהתקדם ליישום הסדר ביטחוני גם ללא הסכמתו המלאה של הארגון.

השאלה הגדולה כעת היא האם חיזבאללה יסתפק במאבק פוליטי ומשפטי, או שינסה לטרפד את היישום באמצעות יצירת חיכוך ביטחוני או הפעלת לחץ פנימי.