לא רק תגמול: כך מגדירה איראן את מושג "הנקמה" | ברוך ידיד

בעוד שבמערב המונח "נקמה" נתפס בדרך כלל כתגובה מיידית לפגיעה, ספרות אידאולוגית המתפרסמת באיראן מציגה תפיסה שונה לחלוטין. לפי מסמך העוסק במשנתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, נקמה אינה רק תגמול על אירוע נקודתי, אלא דוקטרינה ביטחונית ומדינית המעניקה לגיטימציה לעימות ממושך מול ארצות הברית וישראל.

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לפי המסמך, לאחר חיסולו של מפקד כוח קודס קאסם סולימאני הפכה ה"נקמה" לאחד מעקרונות היסוד של המהפכה האסלאמית. מטרתה, כך נטען, אינה רק להעניש את האחראים אלא להביא לנסיגת הכוחות האמריקאיים ממערב אסיה ולסיום ההשפעה האמריקאית באזור.

עוד נטען כי הנקמה היא חובה דתית ולא החלטה פוליטית, וכי ניתן להפנות אותה לא רק כלפי מבצעי הפעולה אלא גם כלפי מי שנתפסים כאחראים לה ברמה המדינית והצבאית. לצד זאת, המסמך מדגיש כי הפעולות צריכות להתבצע, לשיטתו, במסגרת כללי השריעה.

אחד המסרים המרכזיים במסמך הוא שהנקמה אינה אירוע חד-פעמי אלא תהליך מתמשך. לפי התפיסה המוצגת, אין הכרח להגיב באופן מיידי, אלא ניתן לנהל מערכה ארוכת שנים באמצעות שלוחותיה של איראן באזור, ובהן חיזבאללה, המיליציות השיעיות בעיראק, החות'ים בתימן וארגונים פלסטיניים. לפי המסמך, באמצעותם ניתן להמשיך את העימות מול ישראל וארצות הברית בזירות שונות ובתזמון שייבחר.