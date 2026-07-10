הפוך, גוטה: מי שבאמת מייצר פה משבר חוקתי זה בג"ץ | החזית הדרומית

לאחר שמוצו כל האיומים חסרי השחר בדבר הדיקטטורה הקרובה, זכויות הנשים שיבוטלו ומרתפי השב"כ שיתמלאו באנשי שמאל, נולד האיום של משבר חוקתי. שבו הממשלה לא תכבד פסקי דין של בג"ץ - כלומר את החוק.

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במשך שנים הם התריעו והנה השבוע זה כמעט קרה. למה? כי הממשלה הודיעה שהיא לא תכבד את ההחלטות, שימו לב, לא של בג"ץ, אלא של מועצת הרשות השניה הקודמת.

האירוע פשוט. לפי החוק, כדי לפעול באופן חוקי המועצה צריכה למנות שני שליש מתוך 15 חברים, כלומר עשרה אנשים לפחות. רק שהמועצה שבג"ץ כפה על הממשלה מונה פחות מעשרה אנשים - בניגוד לחוק. כלומר, מי שלא מכבד פה את החוק זה בג"ץ.

אבל זה לא חדש. החוק הוא רק המלצה לבית המשפט. אז מה אם יש רשות מחוקקת? היא קישוט. הנחת המוצא לגביה זה שהיא טועה ומזל שיש שופטים שידעו להעמיד אותה על טעותה ואם הם לא מכבדים את החוק, מי פה יוצר משבר חוקתי? ולא בפעם הראשונה.

הם עשו את זה כשביטלו את חוק יסוד עילת הסבירות. הם עשו את זה כשהחליטו שהכל שפיט, שלכל אדם זכות העמידה. הם אלה שפעם אחר פעם מותחים את חבל המשבר החוקתי. והממשלה היא זו שתמיד נדרשת להיות המבוגר האחראי. פשוט אף אחד כבר לא בונה על בג"ץ שיהיה כזה.

וקריאות הגוועלד הפעם לא עובדות. אף אחד לא יוצא לרחובות כי יש ציבור גדול שמבין שבעבר נפל בפח המחאה. ומאז המלחמה יותר ויותר אנשים נחשפו לריקבון במערכת המשפט. פרשת כוח 100 היא לא רק יפעת תומר ירושלמי.

היא מספרת סיפור של מערכת שיכורה מכוח. כוח שקיבלה בין היתר מאנשים שאמרו לה שאם יש דילמה בין להקשיב לבג"ץ או לדרג הנבחר, צריך להקשיב לבג"ץ - וזה, באמת מסוכן לדמוקרטיה.

וזה לא אני הקטנה אומרת לכם, זה אהרן ברק בעצמו