במשך שנים ניסתה אילנה דיין לחנך אותנו בחוכמה. באלגנטיות. התחקירים שלה היו פוליטיים, עטופים בתפאורה מרשימה. זה היה נכון ב"תחקיר" על סרן ר' מגבעתי שהואשם על ידי דיין בווידוא הריגה. סרן ר' זכה בבית המשפט, אבל בית המשפט גם זיכה את דיין בטענה שמה שאמרה היה "אמת לשעתה".

זה גם נכון לכל הראיונות של הלשעברים, תמיד מצד מסוים של המפה הפוליטית, תמיד הם מודאגים לעתיד החברה הישראלית והדמוקרטיה. כשכל אלה לא עבדו והחברה הישראלית לא התיישרה לפי הערכים המעוותים של דיין היא החליטה פשוט להגיד לנו שאנחנו חברה לא מוסרית, שחיה על קידוש המוות. בין סרן ר' למסתערבים עובר קו ישר.

נדמה שאם היתה יכולה הייתה קוראת לנו אוכלי מוות אבל כבר השתמשו בזה לפניה. דיין היא לא היחידה שמנסה להטיף לנו מוסר. לא היחידה שמנסה להחליש את הרוח בזמן לחימה. אהוד ברק מול מלחמה היסטורית, טוען שהיא סתם. בזבוז זמן. אפשר להבין אותו, זה כואב לא להיות חלק מאירוע כזה גדול ועוד מי מוביל אותו - ביבי.

בשם השנאה והקנאה ברק אומר שהמלחמה הזו מיותרת ונותן דלק למתנגדיה. אברום בורג מי שהיה יו"ר הכנסת התראיין השבוע אצל גדול האנטישמים בימינו והשחיר אותנו.

איך אמר לנו פעם רזי? המדינה ברחה לו. ולכן האנשים שפעם הובילו את המדינה הזו, בתקשורת, בצבא ובפוליטיקה פועלים נגדה בלי למצמץ. בזמן שהם מאנישים את האויב, הם עושים דה הומניזציה לנו כי לא הסכמנו להיות לטרף קל לאויב. כי לא בחרנו בנבחרי הציבור שהם מאמינים בהם.

אז הם זונחים את האחריות הלאומית, את הסולידריות ואת האמת בשם אנוכיות מופקרת, שלה ולגורל העם והמדינה אין קשר. הם לא היו של ישראל מעולם ולא יהיו. הם של עצמם, בעולמם. וזה, אם תרשו לנו להטיף מוסר לרגע - ממש לא מוסרי מצידם.