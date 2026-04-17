לא פוליטית, פשוט בינונית: למה גלי בהרב-מיארה חייבת ללכת הביתה?

גלי בהרב מיארה לא מתאימה לתפקיד. כבר אמרנו את זה כאן באי אילו דרכים, ונמשיך לומר זאת. הבעיה היא לא רק שהיא פוליטית, או שעד היום לא ברור מה מידת מעורבותה בפרשת הפרקליטה הצבאית הראשית; הבעיה היא שהיא לא מפסיקה לרדוף אנשים מלשכת נתניהו. בהרב מיארה לא מתאימה כי היא פשוט התגלמות הבינוניות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הפריזמה של "רק לא נתניהו"

נכון, יש ציבור שחושב שהיא מעולה, וזו זכותו. הוא חושב כך כי היא פועלת נגד נתניהו, ואותו ציבור שונא את ראש הממשלה. אבל ברמה המקצועית, אם לא בוחנים את העולם רק דרך הפריזמה של "כן או לא ביבי", מגלים שהיועצת היא הבינוניזם במיטבו.

מה היא באמת עשתה בתפקיד שתרם לשלטון החוק? איך היא נרתמה למאבק בפשיעה בחברה הערבית? מה תרומתה לשילוב החברה החרדית? התשובה היא כלום ושום דבר. אפילו את "ההפיכה" שהיא מנסה להוביל, היא מבצעת בצורה גמלונית. בעוד שאהרן ברק חולל כאן הפיכה שיפוטית מעל הראש של כולם בתחכום, גלי מתנהלת כפיל בחנות חרסינה. היא לא מצליחה אפילו לשמר את המורשת של ברק, והכל בגלל שילוב הרסני של התנגדות לימין ובינוניות מקצועית.

השפל המקצועי והסירבול המשפטי

איפה ענקי המשפט שהיו כאן בעבר ואיפה היא. הגענו למצב שיועצת משפטית מבקשת מראש שירות הביטחון הכללי לאסוף מידע על שר – וגם בשפל הזה, היא לא השכילה לוודא שלא יגלו את המהלך. נניח שאת לא רוצה שימנו את רואי כחלון, אין דרך אלגנטית יותר למסמס את המינוי?

הכל אצלה מגושם ומסורבל: כשצחי ברוורמן קרוב לנתניהו, נפתחת חקירה על פגישה לילית בחניון. כשהשר שלמה קרעי ממנה את אודליה מינס, היועצת מתנגדת ובג"ץ בכלל מתנגד להחלטה שלה. זה פשוט ברור מדי.

גם אם היא לא התאימה לתפקיד מלכתחילה, היה לה מספיק זמן ללמוד. היא בוודאי אומרת לעצמה בשיחות סגורות שהביקורת לא מעניינת אותה כי היא "מחויבת לחוק". מחויבות לחוק זה טוב ויפה, רק כדאי להבין בו כמו שצריך ולא להיות בינונית.

דוד פטר, למשל, הוא דוגמה לאדם ששמט לנו את הלסת – וגם ליצחק עמית. הוא ממש לא בינוני. אם בלשכת היועצת המשפטית לממשלה יחליטו יום אחד שהם רוצים להיות מקצועיים, אולי דוד פטר יהיה שם.