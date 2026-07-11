סערה בעמק הסיליקון: אפל תובעת את חברת OpenAI

סערה בעמק הסיליקון: חברת אפל הודיעה במהלך הלילה (בין שישי לשבת) כי היא מגישה תביעה נגד חברת OpenAI בגין "גניבת סודות מסחריים" - במטרה לפתח מוצרים משלה.

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כאמור, בכתב התביעה של אפל נטען כי ישנו דפוס פעילות חוזר של OpenAI, במסגרתו עובדים לשעבר - שכעת עובדים בחברה, גונבים סודות מסחריים. אפל מציינת שתי דוגמאות בולטות - צ'אנג ליו וטאנג טאן, וטוענת כי כיום מועסקים בענקית הבינה המלאכותית למעלה מ-400 עובדים לשעבר. בתפקידו האחרון בחברה, טאן שימש סגן נשיא בחטיבת הנדסת המוצרים - אשר פיתח מגוון מוצרים דוגמת האיירפודס, האייפון והאפל ווטש.

עוד נטען כי ב-OpenAI עודדו את עובדי אפל - בעבר ובהווה - לשתף, בין היתר בריאינות עבודה, מידע הקשור לפיתוח מוצרים שטרם שוחררו. באחד המקרים שמופיעים בכתב התביעה, נטען כי טאן ביקש לכאורה מעובדים להביא מכשירים ורכיבים שונים לפגישות, תוך שימוש בשמות קוד שאמורים להיות ידועים רק לעובדי החברה.

בהמשך כתב התביעה, באפל טענו כי לין, שעזב את החברה לאחר שמונה שנים והצטרף ל-OpenAI בתחילת 2026, סיפק לה מידע סודי. הדבר התאפשר, לטענתם, בין היתר באמצעות הורדה חשאית של עשרות קבצים סודיים, ואי השבת הלפטופים שקיבל עבור עבודתו.

עוד נכתב כי הוא ניצל באג במערכת כדי להמשיך ולהוריד בחשאי מסמכים של החברה, ואף הדריך עובדת כיצד להעתיק בעצמה מסמכים - מבלי לעורר חשש בחברה. לצד זאת, טענו ב-Apple כי עובדים נתבקשו על ידי הנתבעת שלא לספר להיכן הם עוברים - כדי שלא ינותקו מיידית ממערכות החברה.

באפל טוענים כי ניסו למצוא פתרון למקרה מחוץ לבית המשפט כבר בתחילת השנה הנוכחית - אך לא קיבלו מ-OpenAI מענה. "הצוותים שלנו מפתחים ללא הרף טכנולוגיות פורצות דרך כדי לייצר את המוצרים והשירותים הטובים בעולם, ואנחנו מגנים ברצינות רבה על עבודתם ועל הקניין הרוחני", נמסר בתגובה מאפל, "לאחרונה, צצו ראיות לפיהן אנשים המועסקים על ידי OpenAI לקחוף שלא כדין, מידע סודי וחסוי בנוגע למוצרים, תהליכים וטכנולוגיות שטרם הוכרזו. אנחנו תמיד נגן על העבודה הקשה של הצוותים ונוקטים בצעדים המתאימים לעשות זאת".

מנגד, בכיר ב-OpenAI הגיב בחשבונו ברשת X וטען כי לחברה אין עניין בסודות המסחריים של חברות אחרות. "אנחנו ממוקדים בייצירת טכנולוגיות חדשניות שיעשירו אנשים בכל מקום", ציין.