האנשים האלה ידעו שהם מקבלים כדור פלצבו. למה הוא השפיע עליהם?

מחקר חדש ומהפכני, מציג תוצאה שהחוקרים עדיין לא מצליחים להסביר לחלוטין. קבוצת אנשים שקיבלה כדורי סרק (פלצבו), דיווחה בסיום הניסוי על שיפור במדדים של זיכרון ובביצועים גופניים, למרות שמדובר בכדור שלא מכיל כלום.

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האם קרוב היום שבו נגיע לרופא המשפחה, ונקבל באופן מודע מרשם לכדורי סרק? איתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון ודוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן, מסביר את הממצאים.

אם עד היום הכרנו ניסויים שבהם משתמשים בכדורי פלצבו סמויים – שבהם אנחנו לא יודעים אם לקחנו כדור עם כדורים פעילים או לא, מחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי International Journal of Clinical and Health Psychology, מראה שהמוח שלנו מתוחכם הרבה יותר ממה שנדמה לנו. במחקר, שבו נבדקו מבוגרים בגיל הזהב שחולקו לשלוש קבוצות - פלצבו גלוי (שידעו שמדובר בכדור ריק), פלצבו סמוי, וקבוצת ביקורת ללא התערבות - נמצא כי לאחר שלושה שבועות, קבוצת הפלצבו הגלוי דיווחה על ירידה ברמות הלחץ, לצד שיפורים מתונים במדדי זיכרון ובביצועים גופניים, לעיתים בעוצמה דומה או אף גבוהה מזו של קבוצת הפלצבו הסמוי.

למה הפלצבו עובד?

לפי החוקרים, המנגנון פועל בזכות שני גורמים מרכזיים:

כוחו של הריטואל: המוח שלנו אוהב תבניות. עצם הפעולה הפיזית – פתיחת הקופסה, נטילת הכדור ובליעתו עם מים – מאותתת למוח להיכנס ל"מצב טיפולי". הפעולה הזו משחררת חומרים כמו דופמין ואנדורפינים שעוזרים למיקוד ולתחושה טובה, גם בלי שום כימיה בכדור. חשוב להדגיש שמדובר בתהליך נוירו-פיזיולוגי מתועד ולא ב"כוח מחשבה" רוחני.

ציפייה מודעת: כשמבטיחים לנו שמשהו עשוי לעזור, אנחנו מפתחים ציפייה חיובית. אדם שמצפה לשיפור בזיכרון נוטה לשים לב יותר להצלחות שלו (כמו שם שנזכר בו בקלות) ופחות לכישלונות, מה שמחזק את תחושת המסוגלות שלו ומשפר את ביצועיו בפועל.

כך הציפייה המודעת משפיעה על הזיכרון

נהוג לחשוב שציפייה חייבת להתבסס על אשליה, אך הממצאים מרמזים שציפייה יכולה להיות מודעת ופסיכולוגית לחלוטין ועדיין להשפיע. כאשר המשתתפים קיבלו את הכדור בהקשר מדעי

ורפואי מוגדר, נוצרה אצלם ציפייה. ציפייה מסוג זה עשויה להשפיע על תשומת הלב הסלקטיבית שלנו - למשל, אדם שמצפה לשיפור בזיכרון עשוי לשים לב יותר להצלחות השליפה שלו ופחות ל"פספוסים" הטבעיים, מה שעשוי לחזק את תחושת המסוגלות העצמית ולתרום, במידה מסוימת, גם לביצוע בפועל.

לא פתרון קסם

חשוב לציין שמדובר בשלב זה במחקר אחד, והספרות המדעית בנושא אינה חד-משמעית: מחקרים אחרים על פלצבו גלוי מצאו שיפור בתחושת הביצוע הסובייקטיבית מבלי שהתבטא בביצוע האובייקטיבי הנמדד, ומחקר נוסף לא מצא כלל שיפור קוגניטיבי מדיד אצל מבוגרים בריאים. כלומר, מדובר באפקט אמיתי אך משתנה, שתלוי בגורמים כמו גיל האוכלוסייה הנחקרת וסוג המדד.

מרשם ל"כלום" שעובד: האם בעתיד רופאים ירשמו לנו תרופות ריקות?

האם בעתיד רופאים ישלבו פלצבו גלוי כחלק משגרת הטיפול? זו אפשרות שנחקרת ברצינות בקהילה המדעית, בעיקר כתוספת ולא כתחליף לטיפול מוכח ומבוסס ראיות. פלצבו גלוי עשוי לשמש ככלי משלים לשיפור תחושת הרווחה, להפחתת מתח ולתמיכה בבריאות, ללא תופעות הלוואי הכרוכות בחומרים כימיים פעילים, אך יש, כמובן, להיזהר מהצגתו כתחליף לטיפול רפואי הכרחי, אבל עד שהרופא שלכם ירשום לכם כדור סרק ממותג, אתם יכולים לאמץ את העיקרון הזה כבר מחר: צרו לעצמכם ריטואלים קבועים. קחו חמש דקות של שקט עם כוס קפה לפני משימה חשובה, או בצעו תרגיל נשימה קצר, והחזיקו בציפייה מודעת וחיובית ליכולת שלכם לזכור, להתמקד ולהצליח. המדע ממשיך להראות שאחד הכלים המשמעותיים ביותר לוויסות עצמי ולתפקוד קוגניטיבי משופר כבר טמון בתוככם.

הכותב הוא איתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון ודוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן