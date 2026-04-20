תום עידן: אפל הכריזה על מנכ"ל חדש

תום עידן: אפל הודיעה הלילה (שני) כי ג'ון טרנוס, מנהל הנדסת החומרה בחברה, יחליף את טים קוק כמנכ"ל. עוד נמסר כי קוק יעבור לתפקיד יושב ראש מנהל החל מה-1 בספטמבר.

עוד נמסר: "קוק ימשיך בתפקידו כמנכ"ל לאורך הקיץ, תוך עבודה משותפת צמודה עם טרנוס להבטחת מעבר חלק". מדובר בשינוי דרמטי למדי בענקית הטכנולוגיה האמריקנית, שכן זוהי הפעם הראשונה בה נרשם שינוי בזהות המנכל מאז שקוק עצמו החליף את סטיב ג'ובס, זמן קצר לפני מותו ב-2011.

המשמעות היא, שסדרת מכשירי האייפון 18, שתוכרז בספטמבר הקרוב, עשויה להיות הראשונה שטרנוס יציג בתפקידו כמנכ"ל.

טרנוס הצטרף לאפל ב-2001 ובתחילת דרכו עסק בעיקר במסכי חוץ למק. בהמשך, עבר לעבוד על המוצרים הניידים והפך לדמות מרכזית בפיתוח דגמים חדשים של אייפד, אייפון ואיירפודס.

ב-2013 מונה לסגן נשיא להנדסת חומרה, וב-2021 קודם לתפקיד סגן נשיא בכיר. במסגרת תפקיד זה, במסגרתו הוא אחראי על כל הנדסת החומרה במק, אייפון, אייפד, איירפודס, ועל מעבר המק לשבבי הסיליקון העצמאיים של אפל. הוא המנהל הבכיר הצעיר ביותר כיום בחברה - וגילו (51) הוא הגיל של קוק בזמן מינויו.