אירוע נדיר בשמי ישראל: מיני ירח כחול יגיע הערב לשיאו - ולא יחזור במשך 27 שנים

ברחבי העולם ובישראל נערכים למחזה שמימי נדיר במיוחד, שיתרחש הערב (ראשון), "מיני ירח כחול" (Blue Micromoon). למרות שהשם נשמע דרמטי ומצית את הדמיון, הירח לא הולך לצבוע את השמיים בכחול, וגם לא יהפוך לנקודה זעירה, אך מדובר באירוע יוצא דופן המתרחש רק פעם בכמה עשורים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

מה זה בכלל "ירח כחול"?

למונח "ירח כחול" יש שתי הגדרות מדעיות שונות, אך הפעם מדובר בגרסה הנפוצה והפשוטה ביותר: ירח כחול קלנדרי.

"ההגדרה המוכרת ביותר כיום היא פשוט הופעתו של ירח מלא שני בתוך חודש קלנדרי אחד", הסביר ד"ר גרג בראון ל"גרדיאן" הבריטי. מחזור ירח ממוצע נמשך כ-29 וחצי ימים, ולכן לרוב נראה רק ירח מלא אחד בכל חודש. "אבל מדי פעם התאריכים מסתנכרנים כך שחודש אחד מכיל שני ירחים מלאים – והשני שבהם הוא הירח הכחול".

הסוג השני, המכונה "ירח כחול עונתי", מתייחס לירח מלא רביעי (במקום שלושה כמקובל) המופיע במהלך עונה אסטרונומית אחת (התקופה שבין נקודות השוויון לנקודות ההיפוך).

https://x.com/i/web/status/2060911171855654955 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ומה הופך אותו ל"מיקרו-ירח"?

החלק השני של התופעה נוגע לגודלו הנראה של הירח בשמיים, המושפע מהמסלול האליפטי שלו סביב כדור הארץ. המרחק של הירח מאיתנו אינו קבוע.

"אם ירח מלא מתרחש כשהוא בנקודה הקרובה ביותר אלינו, אנחנו קוראים לזה 'סופר-ירח'", ציין ד"ר בראון. "ואם הירח המלא מתרחש כשהוא בנקודה הרחוקה ביותר שלו מכדור הארץ, זהו מיקרו-ירח".

אל תצפו לראות נקודה קטנה ונעלמת בשמיים: הפיזיקה מראה כי מיקרו-ירח נראה קטן רק ב-14% לעומת סופר-ירח, ובכ-6% בלבד בהשוואה לירח מלא רגיל. הצופה הממוצע יתקשה להבחין בהבדל ללא ציוד עזר, אך בצילומים המראה מוחשי מאוד.

https://x.com/i/web/status/2060888926907236519 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עד כמה האירוע המשולב הזה נדיר?

בעוד ש"ירח כחול" לבדו מתרחש אחת לשנתיים וחצי בממוצע, ו"מיקרו-ירח" מופיע פעמיים או שלוש בכל שנה – השילוב הסימולטני של השניים ("מיני ירח כחול") הוא נדיר בהרבה ומתרחש בערך פעם ב-20 שנה.

עם זאת, המדענים מדגישים כי בגלל הפרשי אזורי הזמן וקו תאריך הציון הבינלאומי, אזורים שונים בעולם עשויים שלא להסכים על הטיימינג המדויק. כך למשל, בעוד שבארה"ב ובחלקים אחרים בעולם התופעה הבאה תתרחש ב-2053, בבריטניה היא תיראה רק בשנת 2066.

והאם הוא באמת יהיה כחול? התשובה היא לא. הירח ישמור על צבעו הלבן-צהבהב הרגיל. יחד עם זאת, ד"ר בראון מזכיר כי קיימת תופעה אטמוספרית לא קשורה, שבה שריפות יער ענקיות או התפרצויות הר געש פולטות חלקיקי אבק לאוויר. החלקיקים הללו גורמים לפיזור של האור ומעניקים לירח גוון כחלחל – ומכאן ככל הנראה נולד הביטוי המפורסם "Once in a blue moon" המציין אירוע נדיר ביותר.