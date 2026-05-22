חג שבועות הוא הזדמנות נהדרת להיזכר בביכורים של חברות הטכנולוגיה המוכרות. חלק מהן החלו כחברות טכנולוגיה - ואחרות דווקא עם מוצרים אחרים לגמרי, דבר שמוכיח שאף פעם לא מאוחר מדי לעשות שינוי.

המוצר הראשון של אפל היה מחשב בשם אפל 1 (Apple-1) אשר הושק בשנת 1976 על ידי המייסדים סטיב ג'ובס וסטיב ווזניאק. הוא נחשב לאחד מהמחשבים האישיים הראשונים שנמכרו מורכבים מראש, ולא כערכת חלקים להרכבה עצמית בלבד.

הוא הגיע ללא מסך, מקלדת או מארז, ותג המחיר שלו עמד על 666.66 דולרים - הסיבה לכך היתה אהבתו של ווזניאק למספרים חוזרים. הם הצליחו למכור 200 יחידות, כך שהמחשב נחשב כיום לפריט אספנות נדיר ונחשק למדי. כדי לממן את הפיתוח, השניים נאלצו למכור רכוש רב.

האייפון הראשון, המוכר בין היתר כאייפון 2G, חשף מנכ"ל אפל המנוח סטיב ג'ובס ב-9 בינואר 2007, לאחר חודשים של שמועות וספקולציות. הוא הגיע לחנויות כחצי שנה מאוחר יותר - ומיליוני יחידות נמכרו ברחבי העולם.

פיצ'רים רבים שהפכו לחלק בסיסי בחיי היומיום של כולנו כלל לא היו זמינים בחודשים הראשונים. בין היתר, חנות האפליקציות הפכה לזמינה רק ביולי 2008 שכן אפל רצתה תחילה שהמשתמשים ישתמשו רק באפליקציות המובנות ובדפדפן.

סמסונג, ענקית הטכנולוגיה הדרום קוריאנית, כלל לא החלה כחברת טכנולוגיה. היא הוקמה בשנת 1938 ועסקה בייצוא מוצרי מזון מקומיים, דוגמת דגים מיובשים, ירקות, פירות ואטריות שהחברה ייצרה בעצמה. המוצר הטכנולוגי הראשון של החברה יצא לשוק רק מספר עשורים לאחר מכן - בשנת 1970. מדובר היה בטלוויזיה בשחור לבן, שיוצאה בשיתוף פעולה עם חברת סניו היפנית. המכשיר זכה להצלחה כבירה והפך אותה ליצרנית הטלוויזיות הגדולה בקוריאה.

הטלפון הנייד הראשון יצא רק בשנת 1988 והיה למכשיר הראשון שתוכנן ויוצר כולו בדרום קוריאה ה"לבנה" הקוריאנית מדגם SH-100 ניסתה להתחרות במוטורולה. למרות החדשנות, נמכרו כמה אלפי יחידות בלבד של המכשיר. למרות שנראה שסדרת מכשירי הגלקסי נמצאת כאן מאז ומעולם - המכשיר הראשון יצא רק בשנת 2009.

למרבה הפלא, המוצר הראשון של חברת שיאומי לא היה טלפון - אלא מערכת הפעלה בשם MIUI, שהושקה בקיץ 2010. כאמור, מדובר היה בגרסה מותאמת אישית של מערכת ההפעלה Android, אשר כללה עם עיצוב ופיצ'רים ייחודיים שפיתחה שיאומי - טרם יצירת הסמארטפון הראשון שלה.

החברה השיקה את הסמארטפון הראשון שלה - ה־Xiaomi Mi 1 - באוגוסט 2011 בסין. הוא סימן את הכניסה הרשמית של החברה לשוק הסמארטפונים והציע חומרה חזקה יחסית למחיר נמוך, מהלך שהפך למזוהה למדי עם החברה. ה-Xiaomi Mi 1 התחרה במכשירי דגל יקרים יותר של חברות אחרות, ונמכר בעיקר אונליין - פורמט שנחשב לחדש באותה התקופה. על פי הדיווחים, מאות אלפי מכשירים הוזמנו זמן קצר לאחר ההכרזה.

חברת טכנולוגיה אייקונית נוספת שהמוצר הראשון שלה היה מפתיע למדי היא נוקיה הפינית, שנוסדה ב-1855 כחברת עיסת נייר ונייר. למעשה, המוצר הראשון שלה היה מוצרי נייר. הטלפון הנייד הראשון לרכב היה Mobira Senator ובשנת 1982.

המכשיר הידני הראשון יצא רק חמש שנים מאוחר יותר, וזכה לשם Mobira Cityman 900. הוא התפרסם גם בשם "Gorba" אחרי שמיכאיל גורבצ'וב נראה משתמש בו.