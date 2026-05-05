מהפכת ה-AI משנה את הכללים: האם מדעי המחשב זה כבר לא כרטיס הכניסה להייטק?

מה שנחשב במשך שנים למסלול הבטוח לקריירה בהייטק, עומד כיום בסימן שאלה. מהפכת הבינה המלאכותית מטלטלת את עולם הלימודים ואת שוק העבודה - וסטודנטים, מרצים ומומחים כבר מזהירים: הכללים השתנו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"עד היום התרגלנו לעולם שבו הבינה היא נחלתם של בני אדם בלבד", אומר פרופ' גל דבוטון, המשנה לרקטור באוניברסיטת בן-גוריון. "האקדמיה נמצאת בנקודת הסתעפות, צריך להמציא הרבה דברים מחדש".

גם בשטח התחושה דומה. סטודנטים למדעי המחשב מעידים כי השימוש בכלי AI הפך לחלק בלתי נפרד מהלימודים: "בהתחלה ניסו למנוע מאיתנו להשתמש בזה, אבל עכשיו מבינים שזה כבר חלק מהעולם".

אלא שלצד ההסתגלות, עולות גם שאלות קשות יותר: האם התואר עדיין רלוונטי? "כדי להגיע לשוק העבודה היום, זה כבר לא מספיק, צריך להראות יכולות מעבר".

החשש הזה מקבל חיזוק גם מהמציאות בשוק העבודה. "המצב קשה יותר מבעבר", מעיד סטודנט, "לא פשוט למצוא עבודה".

ההשפעה אינה נשארת בגבולות האקדמיה. לפי מומחים, גל פיטורים רחב פוקד את תעשיית ההייטק העולמית. "שנת 2025 הייתה שנת הפיטורים המסיבית ביותר מאז הקורונה", אומרת מומחית לבינה מלאכותית יובל נדב. "זה מתחיל בארצות הברית, ומגיע גם לישראל".

לדבריה, השינוי עמוק במיוחד: "משרות צווארון לבן עשויות להיחתך בכ-50% בחמש השנים הקרובות".

בתוך המציאות הזו, גם ההמלצות משתנות. לפי נדב, מנכ"ל NVIDIA אף ציין כי אילו היה צריך לבחור היום מסלול לימודים, לא בהכרח היה בוחר במדעי המחשב, אלא דווקא בהנדסת חשמל. הסיבה: הביקוש הגובר לפיתוח חומרה ושבבים שמפעילים את מערכות ה-AI.

נתונים מהעולם מצביעים על מגמה ברורה: הביקוש ללימודי מדעי המחשב ירד בכ-40%. עם זאת, לא כולם ממהרים להספיד את התחום. "אני לא מספיד את מדעי המחשב", מדגיש פרופ' דבוטון. "כל מהפכה טכנולוגית הגדילה בסופו של דבר את הביקוש לאנשים בתחום, אבל הדרישות משתנות".