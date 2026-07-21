קיבלת בלוק: התופעה בוואטסאפ שמלחיצה את בעלי העסקים בישראל – ומה כדאי לעשות?

בלי אזהרה מוקדמת, בלי הסבר ברור ובלי אפשרות אמתית להתגונן, ישראלים רבים מדווחים כי בוקר אחד פתחו את אפליקציית וואטסאפ וגילו שהחשבון שלהם נחסם. עבור חלק מהמשתמשים מדובר בעיקר בעוגמת נפש, אך עבור אחרים מדובר בפגיעה קשה בפרנסה ובשגרה. בכתבה ששודרה אמש (שני) ב"מהדורה המרכזית", גילה צוקרון-גולן יצאה לגלות למה, ומה כדאי לעשות.

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יעל שריג, מתווכת נדל"ן שמנהלת את רוב הקשר מול לקוחותיה דרך וואטסאפ, מספרת כי העבודה נעצרה לחלוטין: "חודש וחצי אני לא יכולה לעבוד, לא לתת שירות, לא לענות לפניות ולא לעשות כלום". גם אמיר קירשנבאום, מנהל קבוצות פעילי איכות סביבה, מעיד על פגיעה קשה ביכולת לתקשר ולצרף מתנדבים חדשים שאינם שמורים באנשי הקשר שלו. רבים מהנפגעים הם בעלי עסקים שהשתמשו בפלטפורמה כרגיל, בדיוק כפי שעשו ב-10 השנים האחרונות.

מה עומד מאחורי גל החסימות?

על פי מומחים, החסימות נובעות מזיהוי אוטומטי של פעילות שנראית חריגה למערכות של חברת מטא, גם אם המשתמש לא התכוון לעבור על הכללים. יש המעריכים כי התופעה קשורה למהפכת ה-AI ולשינויים במטא בעקבות גלי פיטורים. הנפגעים מצידם הקימו קבוצת פייסבוק בשם "נחסמתי בוואטסאפ", שם גילו אלפי משתמשים נוספים שחוו חסימה דומה באותו הזמן. במקביל, נעשים ניסיונות טכניים מול שירות הלקוחות של מטא על מנת לשחרר את החשבונות החסומים.

מחברת מטא נמסר בתגובה כי הם מפעילים מערכות שנועדו להגן על המשתמשים מפני ספאם, הונאות והשתלטות על חשבונות, אך במקרים מסוימים גם משתמשים לגיטימיים עלולים להיחסם בטעות.

איך מומלץ להיזהר?

כדי להימנע מחסימה, המומחים ממליצים לעבוד בעצימות נמוכה יותר, לא לחבר אוטומציות ואפליקציות חדשות, ולהקפיד לצרף בעיקר אנשים שאתם מופיעים באנשי הקשר שלהם. כמו כן, מומלץ להשהות כרגע קמפיינים ממומנים המובילים לוואטסאפ, שכן עומס פניות פתאומי עלול להיתפס במערכות של מטא כפעילות חריגה ולהוביל לחסימת החשבון.