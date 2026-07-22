סם אלטמן, מנכ"ל ענקית הבינה המלאכותית OpenAI, הודיע במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) כי אירוע אבטחת המידע שחוותה חברת Hugging Face בשבוע שעבר, נגרם כתוצאה ממודל בינה מלאכותית המבוסס על מספר מודלים של ChatGPT, בהן גרסה 5.6 וגרסה נוספת שטרם הושקה, אך כוללת יכולות סייבר מתקדמות.

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"מדובר באירוע סייבר חסר תקדים, הכולל יכולות סייבר מתקדמות", הדגיש, "אנחנו מעריכים שאירועים כאלה יהפכו לנפוצים יותר ויותר בעתיד".

הוא ציין כי האירוע המדובר התרחש במהלך בדיקות פנימיות של החברה ליכולות הסייבר של המודלים - מבלי לעשות שימוש בפילטרים השונים המיועדים למנוע פעילות סייבר בסיכון גבוה. "המודלים, שנבדקו בסביבת בדיקה מבודדת, הצליחו למצוא דרך להשיג גישה ישירה לאינטרנט זאת באמצעות ניצול פרצת אבטחה".

בתוך כך, "בלומברג" דיווח כי אלטמן צפוי להיפגש בשבוע הבא עם גורמים בבית הלבן ועם מחוקקים אמריקנים, זאת במטרה לתדרך אותם על המודלים הבאים של החברה ועל אופן עבודתם. הדיווח ציטט פרטים שנמסרו בתדרוך שנערך בוושינגטון על ידי גורם בכיר בחברה, אשר ציין כי ארצות הברית זקוקה לתוכנית אסטרטגית מקיפה, במטרה להצליח להתחרות בסין.

הפרטים הללו מתפרסמים כחודש לאחר הפרסומים בארצות הברית על ההחלטה האמריקנית לחסום, תחילה לחלוטין - ובהמשך להגביל - את הגישה למודלים הללו עבור מספר מצומצם של חברות בלבד.