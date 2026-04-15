דו"ח מדאיג: כך אנטישמיות וקיצוניות מתפשטות באינסטגרם

נתונים מדאיגים: המרכז לחקר הקיצוניות של הליגה נגד השמצה, פרסם היום (רביעי) בשיתוף עם הארגון השותף JLens, דו"ח ממנו עולה כי ישנה התפשטות מדאיגה של אנטישמיות וקיצוניות באינסטגרם. הם הזהירו כי היעדר מדיניות מספקת של פיקוח על תוכן מצד חברת Meta עלול להפוך את אינסטגרם לקרקע פורייה לאנטישמיות, עליונות לבנה ותעמולת טרור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מהדו"ח החריף עולה, כי אינסטגרם הסירה רק 7% מתוכן השנאה והתוכן הקיצוני שדווח על ידי חוקרים - דבר הממחיש לדברי הכותבים "כשל מערכתי בהגנה על משתמשים באחת מפלטפורמות המדיה החברתית הנפוצות בעולם".

בין ינואר לפברואר 2026, חוקרי המרכז לחקר הקיצוניות של הליגה נגד השמצה ביצעו בדיקות אכיפה שיטתיות ודיווחו על 253 פריטי תוכן מפרים דרך מערכת הדיווח של אינסטגרם. מתוך 150 חשבונות שדווחו ו-103 פוסטים שדווחו, הקשורים לרשתות תומכי עליונות הגזע הלבן, ארגוני טרור זרים מוכרזים וסוחרי חפצי מזכרת נאציים - הוסרו רק 11 חשבונות ו-8 פוסטים. בנוסף, ב-20 מקרים, אינסטגרם ציינה במפורש כי אין לה את המשאבים לבדוק את הדיווחים.

בנוסף, 93% מהתוכן הקיצוני ותוכן השנאה שדווח - לא הוסר. מהדו"ח עולה, כי זוהו 105 חשבונות הקשורים לרשת Groyper של פעיל עליונות הגזע הלבן ניק פואנטס, עם יותר מ-1.4 מיליון עוקבים במצטבר. חשבונות אלה פרסמו באופן קבוע תאוריות קונספירציה אנטישמיות, הכחשת שואה ותוכן פרו-היטלרי.

לצד זאת, זוהו יותר מ-340 אלף עוקבים בחשבונות הקשורים ישירות או בעקיפין לארגוני טרור זרים שהוגדרו על ידי ארצות הברית, כולל החזית העממית לשחרור פלסטין (PFLP). למעלה מ-3.2 מיליון צפיות בתוכן של ספק אחד של מרצ'נדייז קיצוני המוכר בגדים עם סמלים נאציים, כולל Sonnenrad, Totenkopf וסמלי SS.

הדו"ח מתעד את האופן בו גורמים עוינים ניצלו את מערכת הדיווח של מטא. מהמסמך עולה, כי רשתות תומכי עליונות הגזע הלבן פיתחו אסטרטגיות מתואמות להימנע מזיהוי ובמקביל להגדיל את החשיפה. למעשה, פוסט אחד שבו משתתפים לעגו לרעיון שהיטלר מנהל את ארצות הברית זכה ליותר מ-2.7 מיליון צפיות ו-172 אלף לייקים.

לצד זאת, חשבונות התומכים בארגוני טרור מוסווים תוכן מפר באמצעות כיתובים שאינם קשורים, בעוד שסוחרי מוצרים קיצוניים מטשטשים חלקית סמלים נאציים בתמונות כדי להתחמק מזיהוי אוטומטי.

הדו"ח מדגיש עוד כי היקף החשיפה של אינסטגרם הופך את כשלי הפיקוח של Meta למסוכנים במיוחד. לפי מחקרי Pew Research Center, הפלטפורמה משמשת 50% מהילדים בגילאי 13 עד 17, והשנאה שהם נחשפים אליה אינה נשארת ברשת - אלא מחזקת תנועות קיצוניות, מפיצה מסרי טרור ומממנת אלימות בעולם האמיתי.

בהמשך המסמך, מוזכרים גם לפחות 23 חשבונות פעילים, המפיצים תעמולה של דאעש ואל-קאעידה, וכן 33 חשבונות הקשורים ל-PFLP, כולל לפחות אחד שגייס כספים עבור הארגון דרך הביוגרפיה שלו באינסטגרם, ככל הנראה בניגוד לחוק בארצות הברית.

אורן סגל, סגן נשיא בכיר בליגה נגד השמצה לתחום המאבק בקיצוניות ומודיעין הסביר: "החלטת Meta לרוקן מתוכן את מנגנוני הפיקוח מסכנת את הפיכת אינסטגרם למגביר תהודה עבור האנטישמים והקיצוניים המסוכנים בעולם".

"כאשר פלטפורמה שבה משתמשים 80% מהאמריקאים מתחת לגיל 30 מאפשרת לתוכן פרו-היטלרי לצבור מיליוני צפיות, להכחשת שואה להתפשט ללא הפרעה ולארגוני טרור לגייס כספים בגלוי - לא מדובר בוויכוח מדיניות. מדובר במשבר של ביטחון ציבורי. מארק צוקרברג הודה כי Meta 'תתפוס פחות דברים רעים' לאחר השינויים. המחקר שלנו מוכיח שהוא צדק - וההשלכות מדאיגות מאוד", הדגיש.

ארי הופנונג, מנכ"ל JLens ויועץ בכיר בליגה נגד השמצה לענייני מדיניות תאגידית, הוסיף: "הדו"ח מעלה שאלות חשובות לגבי השאלה האם הגישה הנוכחית של Meta לטיפול בתוכן מזיק מגינה כראוי על המשתמשים ועל האינטרסים ארוכי הטווח של בעלי המניות. עבור חברה שמודל ההכנסות שלה מבוסס במידה רבה על פרסום, שמירה על בטיחות המותג ואמון המשתמשים היא חיונית. על המשקיעים לצפות לפיקוח חזק יותר, שקיפות ברורה והתקדמות מדידה בניהול הסיכונים הללו".

ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה, סיכם: "אינסטגרם מתפתחת למוקד של שנאה ואנטישמיות, והמחקר שלנו מדגים זאת בבירור. הנסיגה במדיניות הפיקוח של Meta יצרה סביבה מתירנית שבה קיצוניים משגשגים, גורמים מזיקים הופכים את כלי הפלטפורמה עצמם לכלי הפצה של שנאה, וכתוצאה מכך קהילות פגיעות נפגעות. כחברה המפעילה חלק מפלטפורמות התקשורת הגדולות בהיסטוריה האנושית, חיוני ש-Meta תשנה כיוון כדי למנוע נורמליזציה נוספת של אנטישמיות, שנאה וקיצוניות אלימה ברחבי העולם".