אבל בבית"ר ירושלים: אגדת המועדון שמעון צ'רנוחה הלך לעולמו בגיל 78

מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים הודיע היום (רביעי) על פטירתו של אגדת המועדון והבלם ההיסטורי, שמעון צ'רנוחה, הלך לעולמו בגיל 78. צ'רנוחה, שנחשב לאחד השחקנים המזוהים ביותר עם דור המייסדים והזהות הצהובה-שחורה, הותיר אחריו ארבעה ילדים ונכדים.

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צ'רנוחה נולד ב-1948 להורים ניצולי שואה ועלה לישראל כתינוק. הוא גדל במחלקת הנוער של בית"ר ואימץ כבר בגיל 15 את מקומו בקבוצה הבוגרת. הוא נודע כבלם קשוח, לוחם ומנהיג ללא פשרות, ובשנת 1968 נכנס להיסטוריה כשחקן הראשון בתולדות בית"ר ירושלים שזכה ללבוש את מדי נבחרת ישראל (במשחק מול בלגיה).

לאחר פרישתו המשיך לתרום למועדון כמאמן במחלקת הנוער והיה שותף לטיפוח כוכבים כמו אבירם ברוכיאן ועמית בן שושן. בשנת 2020 נכנס בטקס מרגש בטדי להיכל התהילה של בית"ר ירושלים.

בעלי המועדון, ברק אברמוב, ספד לו: "צ'רנוחה היה סמל לכל בית"רי ונשא את הסמל בגאווה. נדאג להנציחו מול הקהל הביתי שלנו". קפטן העבר אבירם ברוכיאן הוסיף: "בית"ר איבדה סמל. שמעון היה איש מדהים שכל כולו נתינה, ידע לתת את הרוח הביתרית ואת העצה הלוחמנית. התשוקה שלו למועדון הייתה גדולה מכל דבר".