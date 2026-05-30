בפעם השנייה ברציפות: פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות

דרמת הענק של הכדורגל האירופי הוכרעה הלילה (שבת) בבמה המרכזית, כאשר פריז סן ז'רמן הניפה את גביע אירופה לאלופות בפעם השנייה ברציפות. המועדון הצרפתי גבר על ארסנל בדו-קרב פנדלים מורט עצבים 3:4, לאחר שהארכת המשחק הסתיימה בשוויון 1:1.

המשחק נפתח בסערה כאשר קאי האברץ העלה את ארסנל ליתרון מוקדם כבר בדקה החמישית. בעקבות השער, הפך הגרמני לשחקן הרביעי בלבד בהיסטוריה שכובש בגמר המפעל במדי שתי קבוצות שונות, לאחר שעשה זאת בעבר במדי צ'לסי בגמר של שנת 2021.

היתרון הלונדוני נשמר עד לדקה ה-62, אז נרשמה תפנית חדה בעלילה. הבלם הספרדי של ארסנל, כריסטיאן מוסקרה, ביצע עבירה בתוך הרחבה והכשיל את שחקן ההתקפה חוויצ'ה קבארצחליה. השופט שרק מיד לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, ועוסמאן דמבלה ניגש אל הנקודה הלבנה, בעט פנימה נגד כיוון התנועה של השוער דויד ראיה וקבע שוויון 1:1 שפתח את המשחק לחלוטין.

המאבק הטקטי על הקווים בין מיקאל ארטטה ללואיס אנריקה הציג התמודדות קלאסית בין קבוצת ההגנה המשובחת של ארסנל, שלא הפסידה העונה באף משחק בליגת האלופות, לבין קבוצת ההתקפה הפורייה של פריז סן ז'רמן.