לפני תחילת המשחק: עימותים בין אוהדי בית"ר לאוהדי לרנקה | תיעוד

עימותים אלימים פרצו היום (חמישי) בין אוהדי בית"ר ירושלים לאוהדי קבוצת א.א.ק. לרנקה, שעות ספורות לפני המפגש שלהן על המגרש, בסיבוב השני במוקדמות קונפרנס ליג.

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ראשית, אמש נרשמו עימותים בין מחנות האוהדים, שהופרדו על ידי המשטרה. עימותים נוספים התרחשו היום, עם הגעתם של כ-400 מאוהדי בית"ר ירושלים למקום.

בתיעוד האירוע ניתן לראות כיצד האוהדים הקפריסאים אורבים לישראלים ותוקפים אותם באבנים וסלעים. התקרית במגרש החניה הסתיימה בעצור ישראלי ושני פצועים שלא נזקקו לטיפול רפואי. מהצד הקפריסאי, נרשמו שישה עצורים ופצוע אחד.