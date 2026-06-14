שחקן כדורגל מהליגה הלאומית נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים והטיית משחקים

המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) שחקן כדורגל פעיל מהליגה הלאומית, בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, חשד להטיות משחקים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס - אותן ביצע ביחד עם אחרים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במסגרת החקירה עלה, כך על פי החשד, שהשחקן הימר באופן שיטתי, לא חוקי, שאינו הולם את היותו שחקן פעיל בקבוצה בכירה.

המעצר הבוקר מצטרף למעצרים שבוצעו בשבוע שעבר, במסגרת במסגרת חקירת פרשיה של כנופייה ממגדל העמק, המנוהלת ביאל"כ להב 433, מפלג שוחד והימורים בספורט - בשת"פ מלא עם ההתאחדות לכדורגל. צפויות חקירות של מעורבים וחשודים נוספים.