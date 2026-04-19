מדליה שלישית לישראל: רז הרשקו זכתה בזהב באליפות אירופה בג'ודו

אלופה ישראלית: הג'ודאית רז הרשקו זכתה היום (ראשון) במדליית זהב באליפות אירופה בג'ודו. היא ניצחה תוך 52 שניות את לאה פונטיין הצרפתייה, וכך זכתה בפעם השנייה בקריירה באליפות אירופה.

כאמור, זו המדליה החמישית ברציפות של הרשקו באליפות אירופה. בשנים 2022, 2023 ו-2025 זכתה במדליית כסף, וב-2024 זכתה בזהב.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בירך: "ימים של ניצחונות בספורט הישראלי. אהבת השם ורוח השם גורדון שניצחו אתמול, נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית שזכתה היום בזהב נוסף בגביע העולם בבאקו, וכעת רז הרשקו שקטפה את מדליית הזהב באליפות אירופה בג׳ודו בפעם השנייה בקריירה שלה. ישראל מנצחת, גם בספורט".