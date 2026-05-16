ענף הכדורסל הישראלי חוזר לפעילות מלאה החל ממחר בבוקר, לאחר ששר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע הלילה (בין שבת לראשון) על סיום שביתת השחקנים והשגת הסכמות בין כל הצדדים המעורבים.

ההחלטה התקבלה בעקבות אירועי הערב והתערבות דחופה של משרד הספורט, מנהלת הליגה וארגון השחקנים. המהלך ישפיע באופן ישיר על קיום המשחקים שנדחו, ימנע את השבתת הענף הלאומי ויאפשר לאוהדים לשוב אל האולמות ולשחקנים המקומיים לחזור אל הפרקט.

לפי המתווה החדש שגובש ויחל בעונה הבאה, משרד התרבות והספורט יעניק תקציב מיוחד בסך של 2.2 מיליון שקלים חדשים אך ורק לקבוצות שישחקו עם ארבעה שחקנים זרים לאורך כל עונת המשחקים, צעד שנועד לחזק את מעמד הכדורסלן המקומי. במקביל, שר התרבות והספורט סיכם עם יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, על הקמת צוות היגוי משותף שיכלול את מנהלת הליגה והשחקנים.

הצוות יגיש את מסקנותיו מתוך שאיפה שהצדדים יסיימו את המחלוקות וישובו אל שולחן המשא ומתן כדי להגיע להסכמות ארוכות טווח לקראת העונה הבאה. השר הודה ליניב לוי ולנאור גלילי על הסיוע המקצועי שהעניקו להשגת הפשרה.

הזרז המרכזי לפתרון המשבר היה מחזה חריג ביותר שנרשם הערב במשחק בין מועדון הכדורסל הפועל תל אביב לבני הרצליה, שהחל בשעה תשע בערב. בעקבות שביתת ארגון השחקנים, הקבוצה התל אביבית נאלצה לעלות להתמודדות עם סגל מצומצם שכלל חמישה שחקנים בלבד, כולם זרים: ליוואי רנדולף, איש ווינרייט, ג'ונתן מוטלי, טאי אודיאסי, וואסיליה מיציץ', שעלה לשחק כשהוא פצוע ולא יכול היה לתפקד כראוי.

ההתמודדות הסתיימה בהפסד של הפועל תל אביב ועוררה סערה בענף.

בהנהלת המועדון הביעו אכזבה קשה וטענו כי המגרש לא שיקף את ערכי הספורט והכדורסל, וקראו לכל הגורמים המעורבים להתכנס מייד כדי למנוע פגיעה נוספת בליגה.

השר זוהר הדגיש כי המצב ההזוי שהתרחש במשחק לא הותיר לו ברירה אלא לעשות הכל כדי לפתור את המשבר, והודה לשחקנים שנענו להצעתו. מנהלת הליגה בירכה על המהלך והודתה לשר וליניב לוי על מאמציהם הבלתי פוסקים. יו"ר ארגון השחקנים, ניר אלון, אמר כי ״מדובר ברגע חשוב במיוחד עבור שחקני הכדורסל המקומיים, דור העתיד של הענף, ונבחרות ישראל״.