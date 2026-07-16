תואר ראשון: מכבי תל אביב ניצחה 1:3 את הפועל ב"ש בטרנר וזכתה באלוף האלופים

מחזיקת גביע המדינה מכבי תל אביב הניפה הערב (חמישי) את התואר הראשון של העונה, לאחר שגברה 1:3 על הפועל באר שבע במשחק "אלוף האלופים".

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המשחק נפתח בסערה כשכבר בדקה ה-10 סייד אבו פרחי כבש את הראשון לזכות מכבי, קינגס קנגווה איזן שלוש דקות לאחר מכן. דור פרץ כבש בדקה ה-19 אל השער בוטל לאחר התערבות ה-VAR.

המחצית השנייה נפתחה בלחץ צהוב, בדקה ה-58: שגיב יחזקאל, בפעולה נהדרת, בישל את השער לדור פרץ, שקבע 1:2 למכבי תל אביב והקפיץ את האוהדים בצהוב לשמיים.

בדקה ה-67, מגן מכבי תל אביב רוי רביבו ספג כרטיס אדום ישיר והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים לקראת דקות הסיום המותחות.

רן קוז׳וק, מאמן באר שבע ניסה לנצל את היתרון המספרי וביצע שורת חילופים התקפיים, כולל הכנסתם של יוני סטויינוב ועמית אוחנה.

למרות החיסרון המספרי על המגרש, מכבי תל אביב הראתה אופי ויצאה למתפרצת בדקה ה-72: שוב היה זה שגיב יחזקאל שרשם בישול שני ענק במשחק, הפעם לסייד אבו פרחי הצעיר, ששלח את הכדור לרשת, השלים צמד, קבע 1:3.

בשלב זה, נזרקו כוסות מהיציע לעברו של יחזקאל. השופט שלף לעברו של השחקן את הכרטיס האדום, אך ביטל לאחר התערבות ה-VAR.

בתוספת הזמן, שחר רוזן כבש אל השער בוטל לאחר התערבות VAR. בסיום, מכבי תל אביב ניצחה 1:3 וזכתה בתואר הראשון לעונה.