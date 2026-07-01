כשכישלון ספורטיבי הופך לעונש מאסר: הצד האפל של הכדורגל תחת דיקטטורות

במשחקי מונדיאל 2026, נבחרות כמו קטאר, שהפסידה לקנדה 6-0 - או קוראסאו, שספגה הפסד כואב של 7-1 מול גרמניה, חוות בעיקר אכזבה ספורטיבית ומקצועית. אך במבט היסטורי, השחקנים של נבחרות אלו רחוקים מלעמוד בפני ההשלכות המזעזעות והאכזריות שחוו בעבר ספורטאים ששיחקו תחת משטרים דיקטטוריים בעיראק ובצפון קוריאה, שם כישלון על המגרש תורגם לעונשים פיזיים קשים.

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במהלך שנות ה-80 וה-90, עודאי חוסיין, בנו הבכור של דיקטטור עיראק סדאם חוסיין, ניהל את הוועד האולימפי הלאומי כנחלה פרטית שלו. עודאי התייחס לכישלון ספורטיבי כעלבון אישי, וכדורגלנים שהפסידו במשחקים נשלחו בשל כך באופן שגרתי לבתי כלא צבאיים. שם, נהגו הסוהרים לגלח את ראשיהם, להלקות את כפות רגליהם, ועל פי הטענות, אף אילצו אותם לבעוט בכדורי בטון. שמועות עקשניות אף גרסו כי עודאי החזיק במתקן עינויים מסוג "בתולת הברזל" (ארון ממוסמר) כדי לענות ספורטאים שאכזבו אותו.

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באופן דומה, לאחר שצפון קוריאה ספגה תבוסה מוחצת של 7-0 לפורטוגל במונדיאל 2010, סגל הנבחרת עמד בפני ענישה מדינתית חמורה. עם שובם לפיונגיאנג, עברו השחקנים חקירה פומבית ומתישה שנמשכה שש שעות בארמון התרבות של העם.

במהלך האירוע, אולצו השחקנים להטיח עלבונות מילוליים במאמן הנבחרת שלהם, קים ג'ונג-הון. בעקבות הכישלון, המאמן עצמו נחשף לסנקציות קשות: חברותו במפלגה נשללה ממנו, והוא נשפט לעבודות כפייה באתר בנייה.

ההפסדים על כר הדשא במונדיאל המודרני עשויים להיות כואבים ומאכזבים עבור האוהדים והשחקנים, אך מבט אל העבר הלא רחוק מזכיר כיצד הצטלבותם של ספורט ודיקטטורה הובילה לא פעם לתוצאות חשוכות והרסניות.