מנצ'סטר סיטי הבטיחה את מקומה בגמר הגביע האנגלי בפעם הרביעית ברציפות, לאחר שגברה אמש (שבת) 1:2 על סאות'המפטון באצטדיון וומבלי. בעוד שעל הדשא חגגו השחקנים של פפ גווארדיולה מהפך דרמטי בתוך שלוש דקות, את מוקד העניין תפסה תקרית אנטישמית בשידור הבינלאומי של רשת beIN Sports.

השדר עלי מוחמד עלי נמנע במפגיע מהגיית שמו של שוער סאות'המפטון ונבחרת ישראל, דניאל פרץ, ואמר לצופים: "לא אזכיר את שמו של השוער, כולנו יודעים למה".

המשחק עצמו התאפיין בשליטה של מנצ'סטר סיטי, אך דניאל פרץ סיפק הופעה מרשימה בין הקורות ומנע שערים בטוחים מעומר מארמוש, סאביניו וניקו גונזאלס. בדקה ה-79 הדהימה סאות'המפטון את יושבי האצטדיון כאשר פין עזאז סובב כדור מדויק לפינה העליונה וקבע 0:1 לקבוצה מהצ'מפיונשיפ.

היתרון החזיק מעמד שלוש דקות בלבד; ג'רמי דוקו השווה בדקה ה-82, ובדקה ה-85 הכריע ניקו גונזאלס את ההתמודדות בבעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה.

התנהלותו של השדר עלי מוחמד עלי עוררה זעם רב ברשתות החברתיות וגררה קריאות להתערבות של התאחדות הכדורגל האנגלית. המבקרים טוענים כי הרשת הקטארית, המחזיקה בזכויות השידור הרשמיות של הכדורגל האנגלי במזרח התיכון, מאפשרת לשדרניה לקדם אג'נדה פוליטית ועוינת נגד ספורטאים ישראלים.

סאות'המפטון הגיעה למעמד חצי הגמר כשהיא בעיצומו של רצף מרשים של 20 משחקים ללא הפסד, הישג שנעצר רק מול האיכות של מוליכת הפרמייר ליג. דניאל פרץ, שעבר לסאות'המפטון במטרה לצבור דקות משחק משמעותיות, הפך העונה לאחד העוגנים של הקבוצה במאבקיה בליגת המשנה ובגביע. המשימה הבאה של סאות'המפטון תהיה חזרה למאבקי הליגה בניסיון להבטיח את העלייה לליגה הבכירה.