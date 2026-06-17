לזה חיכינו: ונוס וסרינה וויליאמס חוזרות לשתף פעולה בווימבלדון

קאמבק מהסרטים: האחיות ונוס וסרינה וויליאמס, מגדולות הטניסאיות בכל הזמנים, חוזרות להתחרות בווימבלדון יחד, לראשונה מזה שנים. מארגני הטורניר היוקרתי הודיעו היום (רביעי) כי העניקו כרטיס חופשי (Wildcard) לשתיים לטורניר הזוגות לנשים - והדשא בלונדון עומד לרעוד.

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האחיות, שזכו יחד ב-14 תוארי גראנד סלאם לזוגות (מתוכם שישה בווימבלדון) ושלוש מדליות זהב אולימפיות, יאחדו כוחות על המשטח שהפך לסימן ההיכר שלהן, עשור בדיוק מאז זכייתן האחרונה יחד בגראנד סלאם, בווימבלדון ב-2016.

ונוס בת ה-45, אמנם לא הכריזה מעולם על פרישה רשמית אך מיעטה לשחק בשנים האחרונות בשל פציעות. מאז שנת 2026 היא מחזיקה במאזן עגום של 0-7 במשחקי יחידים, כשהיא מודחת פעם אחר פעם בסיבובים הראשונים של הטורנירים שבהם השתתפה (כולל עונת החימר לאחרונה ברולאן גארוס, שם הודחה בסיבוב הראשון ביחידים).

סרינה בת ה-44 נפרדה מהסבב המקצועני באליפות ארצות הברית הפתוחה בשנת 2022. מאז, היא התמקדה במשפחתה, ובאוגוסט 2023 ילדה את בתה השנייה, אדירה. הקאמבק הנוכחי שלה מגיע לאחר כמעט ארבע שנים מחוץ למגרשים. על החזרה למשחק יחד עם אחותה, העידה בראיון: "הבת שלי אולימפיה הייתה ההשראה, היא רצתה לראות אותי משחקת יחד עם ונוס עוד פעם".

היא גם הספורטאית העשירה ביותר בהיסטוריה של הספורט הנשי, והרביעית העשירה ביותר מבין הטניסאים בכל הזמנים: במהלך הקריירה זכתה ב-94,816,730 דולר (בחישוב של רווחים ישירים בלבד - ללא חסויות ופרסומות).

במהלך הקריירה שלהן, שהחלה בשנות ה-90, האחיות הגיעו להישגים בלתי נתפסים. סרינה דורגה ראשונה בעולם במשך 186 שבועות ברציפות (ראשונה בכל הזמנים, ביחד עם שטפי גראף מגרמניה), ובסך הכול דורגה ראשונה בעולם במשך 319 שבועות (שלישית בכל הזמנים). היא נחשבת בעיני רבים לשחקנית הטניס הטובה בהיסטוריה של טניס הנשים. היא זכתה ב-39 תוארי גראנד סלאם, מהם 23 ליחידות, והיא המבוגרת ביותר שזכתה בטורניר זה. בנוסף היא בעלת ארבע מדליות זהב אולימפיות.

ונוס זכתה ב-19 תוארי גראנד סלאם, מתוכם 7 ליחידות (5 באליפות וימבלדון ו-2 באליפות ארצות הברית הפתוחה). היא זכתה ב-4 מדליות זהב אולימפיות (3 בזוגות ומדליה אחת ביחידות). בשיאה דורגה במקום הראשון בעולם בדירוג ה-WTA.