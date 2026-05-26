מכבי תל אביב בכדורסל מחליפה בעלים: משפחת פדרמן תרד לאחזקות מיעוט במועדון

חברת "פדנקו ספורט", המחזיקה בכ-29% ממניות המועדון והנמצאת בבעלותה ההיסטורית של משפחת פדרמן, הודיעה היום (שלישי) לכלל השותפים במועדון מכבי תל אביב בכדורסל כי הגיעה לסיכום רשמי על צירופם של משקיעים חדשים ובראשם אחד השמות המוכרים ביותר בעולם ההייטק והספורט הישראלי.

במסגרת העסקה הנרקמת, יזם ההייטק ומנכ"ל חברת הפינטק ראפיד (Rapyd), המשמשת כיום כנותנת החסות הראשית של מכבי תל אביב, אריק שטילמן, רכש 50% ממניות חברת פדנקו ספורט. בעקבות הרכישה, שטילמן צפוי להיכנס באופן רשמי להנהלת המועדון וישמש כדירקטור במכבי תל אביב מטעמה של פדנקו.

לצד שינוי מבנה הבעלות הפנימי בחברת האחזקות, פדרמן ושטילמן הציגו לשאר בעלי המניות במכבי תל אביב תוכנית כלכלית - הצעה להשקעה חסרת תקדים של 30 מיליון דולר במועדון.

השקעה זו, שנועדה להזניק את התקציב של הצהובים ביורוליג, תתבצע לצד משקיעים נוספים שצפויים להצטרף לפדנקו ספורט, והיא כפופה לאישורם של כלל בעלי המניות במכבי תל אביב.

במידה וההשקעה הזו תאושר על ידי שאר השותפים במועדון, יחסי הכוחות ההיסטוריים ישתנו: משפחת פדרמן תרד באחזקותיה בפדנקו ספורט ותהפוך לבעלת אחזקות מיעוט בה, בעוד שטילמן והמשקיעים החדשים יחזיקו ברוב החברה.

למרות הסיכום הברור בין פדרמן לשטילמן, המהלך עדיין אינו סופי לחלוטין. העסקה, כאמור, כפופה לאי מימוש זכותם של כלל בעלי המניות במכבי לרכוש את מלוא אחזקות פדנקו ספורט במכבי.