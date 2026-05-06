אוהדי ריאל מדריד פתחו דף אינטרנט עם עצומה הקוראת להעיף את הכוכב הצרפתי קיליאן אמבפה מהמועדון - לאחר ביקורת שחטף ברשת בשל תיעודים שפורסמו מטיולו לאי הנופש האיטלקי סרדיניה עם בת זוגו, כשהוא מחלים מפציעה ובזמן שהקבוצה התכוננה למשחק נגד קבוצת הכדורגל "אספניול".

נכון לכתיבת שורות אלו, על העצומה באינטרנט ישנם יותר מ-10 מיליון חתימות. "מדרידיסטאס, השמיעו את קולכם אם אתם מאמינים ששינוי הוא הכרחי - אל תשארו בשקט", נכתב בדף ברשת, עם קריאה לחתום על העצומה "אם אתם מאמינים מה הכי טוב למען עתיד המועדון".

לפי דיווח, אוהדים מאמינים כי אמבפה שומר את כוחותיו לקראת המשחקים בנבחרת צרפת כחלק ממונדיאל 2026. ואם זה לא מספיק - המונים החלו "להספים" את חשבונותיו של אמבפה ברשת עם תגובות הקוראות לו הקוראות לו לעזוב את המועדון.

לפי התקשורת המקומית בספרד, מאמן הקבוצה אלברו ארבלואה הגיב לסערות האחרונות סביב אמבפה, ואמר כי הוא מאמין שלשחקנים יש מחויבות מלאה למועדון.

"לעולם לא היה, אין, ולעולם לא יהיה מועדון גדול יותר מריאל מדריד, ואני חושב שכל השחקנים מבינים את זה, את מה הם מייצגים, וכמה בעלי מזל הם שהם פה", אמר ארבלואה.