בגיל 38: ביברס נאתכו הודיע על פרישה מכדורגל אחרי קריירה אדירה

ביברס נאתכו, מהקשרים הגדולים והמשפיעים ביותר שצמחו בישראל, הודיע הערב (רביעי) על פרישה מכדורגל בגיל 38. נאתכו שיחק בשבע השנים האחרונות במדי אימפריית הפאר הסרבית פרטיזן בלגרד והפך לאחד מסמליה הגדולים.

במילים שנשא לקראת משחקו האחרון ככדורגלן מקצועני, פנה נאתכו לאוהדי פרטיזן ואמר: לא יכולתי לדמיין את עצמי משחק בשום מקום אחר אחרי פרטיזן. לכן, במשחקי האחרון ככדורגלן, אני רוצה להסתכל לכל אחד מכם בעיניים. אני רוצה להודות לכם על האהבה והתמיכה שהענקתם לי לאורך כל השנים הללו".

נאתכו, בן הקהילה הצ'רקסית-מוסלמית שנולד בכפר כמא, החל את דרכו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב. הוא עלה לבוגרים בעונת 2006/2007, היה שותף לזכייה בגביע המדינה, והפך לבורג המרכזי בקישור האדום תחת אלי גוטמן, כולל קמפיין אירופי בלתי נשכח שהסתיים בזכייה בדאבל ההיסטורי ב-2010 (אם כי נאתכו עזב חודשיים לפני הבטחת התואר).

הקריירה הבינלאומית שלו היא מודל לחיקוי עבור כל כדורגלן ישראלי: הוא נבחר לשחקן הזר המצטיין של הליגה הרוסית כששיחק ברובין קאזאן, זכה בגביע והגיע עד לרבע גמר הליגה האירופית.

גם ביוון נאתכו הרשים, כששיחק בפאוק סלוניקי ואולימפיאקוס. משם חזר לרוסיה ושיחק בצסק"א מוסקבה שם זכה באליפות רוסיה.

התחנה האחרונה והארוכה ביותר שלו היתה פרטיזן בלגרד הסרבית. נאתכו רשם יותר מ-200 הופעות ליגה, וכבש יותר מ-70 שערים, קיבל אזרחות סרבית והפך לאחד הזרים האהובים ביותר בתולדות המועדון.

לאורך השנים, נאתכו היה מעמודי התווך של נבחרת ישראל, במדיה רשם 88 הופעות וכבש 4 שערים. במרץ 2018 עשה היסטוריה חסרת תקדים כאשר עלה למשחק מול רומניה כשהוא עונד את סרט הקפטן – ובכך הפך לשחקן הלא-יהודי הראשון שמשמש כקפטן נבחרת ישראל הבוגרת.

במרץ 2023, במשחק מול קוסובו, נפרד נאתכו מהמדים הלאומיים בטקס מרגש והעביר את הסרט לאלי דסה. בשנת 2023 אף הוענק לו עיטור נשיא מדינת ישראל על תרומתו לספורט ולחברה, והיותו גשר של שילוב ואחווה.

הספרה 6 והטרגדיות המשפחתיות

לאורך כל הקריירה שלו, שיחק נאתכו עם הספרה 6 על גבו – כמחווה לבת דודתו, כדורסלנית נבחרת ישראל נילי נאתכו ז"ל, שנהרגה בתאונת דרכים טראגית בשנת 2004. לבנו הבכור קרא על שם אביו, אכרם נאתכו ז"ל, ששירת במג"ב ונפטר מדום לב בשנת 2008, לפני שפרץ בגדול.

כעת, בגיל 38, ביברס סוגר מעגל של קריירה פנומנלית של 20 שנה על הדשא.