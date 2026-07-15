גמר מונדיאל 2026 נקבע לאחר סיום המשחקים הלילה (רביעי) כשהעולות הן ספרד וארגנטינה. המשחק, שיתקיים באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי ביום ראשון הקרוב בשעה 22:00 (שעון ישראל), ישודר בספורט 1 ובערוצי כאן תאגיד השידור הציבורי.

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הסגל הספרדי:

שוערים: אונאי סימון (אתלטיק בילבאו), דוד ראיה (ארסנל), ז'ואאן גרסיה (ברצלונה).

מגנים: איימריק לאפורט (אתלטיק בילבאו), מארק קוקורייה (צ'לסי), מרקוס יורנטה (אתלטיקו מדריד), אריק גרסיה (ברצלונה), פדרו פורו (טוטנהאם), אלכס גרימאלדו (באייר לברקוזן), פאו קובארסי (ברצלונה), מארק פוביל (אתלטיקו מדריד).

קשרים: רודרי (מנצ'סטר סיטי), פביאן רואיס (פריז סן-ז'רמן), מיקל מרינו (ארסנל), פדרי (ברצלונה), גאבי (ברצלונה), מרטין זובימנדי (ארסנל), אלכס באאנה (אתלטיקו מדריד).

חלוצים: פראן טורס (ברצלונה), מיקל אויארסבאל (ריאל סוסיאדד), דני אולמו (ברצלונה), ניקו ויליאמס (אתלטיק בילבאו), לאמין ימאל (ברצלונה), ירמי פינו (קריסטל פאלאס), בורחה איגלסיאס (סלטה ויגו), ויקטור מוניוס (אוססונה).

מאמן: לואיס דה לה פואנטה

הסגל הארגנטינאי:

שוערים: אמיליאנו מרטינס (אסטון וילה), חואן מוסו (אתלטיקו מדריד), חרונימו רולי (מרסיי).

מגנים: לאונרדו באלרדי (מרסיי), ליסנדרו מרטינס (מנצ'סטר יונייטד), פקונדו מדינה (מרסיי), נחואל מולינה (אתלטיקו מדריד), גונסאלו מונטייל (ריבר פלייט), ניקולאס אוטמנדי (בנפיקה), כריסטיאן רומרו (טוטנהאם), ניקולאס טגליאפיקו (ליון).

קשרים: ולנטין בארקו (שטרסבורג), רודריגו דה פול (אינטר מיאמי), אנסו פרננדס (צ'לסי), ג'ובאני לו סלסו (ריאל בטיס), אלכסיס מק אליסטר (ליברפול), אסקייל פלאסיוס (באייר לברקוזן), לאנדרו פארדס (בוקה ג'וניורס).

חלוצים: טיאגו אלמדה (אתלטיקו מדריד), חוליאן אלברס (אתלטיקו מדריד), ניקולאס גונזאלס (אתלטיקו מדריד), חוסה מנואל לופס (פלמייראס), לאוטרו מרטינס (אינטר מילאן), ליאונל מסי (אינטר מיאמי), ניקו פאז (קומו), ג'וליאנו סימאונה (אתלטיקו מדריד).

מאמן: ליאונל סקאלוני

מופע מחצית בסגנון הסופרבול: פיפ"א שוברת את הכללים

משחק הגמר בניו ג'רזי צפוי להציג שינוי היסטורי בכדורגל העולמי: מופע מחצית גרנדיוזי ראשון מסוגו בהיסטוריה של גביע העולם, שייערך בפורמט הדומה למסורת האמריקאית של הסופרבול.

המופע, שמופק על ידי ארגון הצדקה העולמי Global Citizen, יובל על ידי סולן להקת קולדפליי, כריס מרטין, ויציג שורת כוכבי ענק שיופיעו בהתנדבות מלאה וללא תשלום. בין השמות הבולטים שצפויים לעלות על הבמה: ג'סטין ביבר, שאקירה, בורנה בוי, מדונה ולהקת ה-K-Pop הדרום קוריאנית BTS, לצד הופעת אורח מיוחדת של כוכבי "רחוב סומסום" והחבובות.

ההופעה עצמה מתוכננת להימשך כ-11 דקות. אולם, בשל הצורך המורכב להקים ולפרק את הבמה הניידת על כר הדשא, הדיווחים ב-The Athletic מעריכים כי זמן ההפסקה הכולל יתארך לכ-20 דקות לפחות.

מדובר בחריגה משמעותית מהחוק הרשמי של ארגון ה-IFAB המגביל את זמן המחצית ל-15 דקות בלבד. הדבר מעורר דאגה בקרב מאמני הנבחרות, שכן המתנה ממושכת מדי בחדר ההלבשה עלולה להוציא את השחקנים מריכוז ולקרר את השרירים שלהם. תקדים דומה נרשם בגמר הקופה אמריקה 2024, אז הופעתה של שאקירה מתחה את הפסקת המחצית ל-26 דקות ארוכות ומורטות עצבים.