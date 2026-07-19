בפעם השנייה בתולדותיה: ספרד זכתה במונדיאל לאחר ניצחון 0:1 על ארגנטינה

נבחרת ספרד היא אלופת העולם החדשה לאחר שניצחה 0:1 את ארגנטינה בגמר המונדיאל בניו ג'רזי הלילה (בין ראשון לשני) בתום דרמת ענק שנמשכה 120 דקות.

המשחק נפתח בשליטה ספרדית מוחלטת בהובלת הכוכב הצעיר לאמין ימאל, בעוד האלופה היוצאת בראשות ליאו מסי התקשתה לייצר מצבים וסיימה את 90 הדקות ללא אף בעיטה לשער. ארגנטינה נגררה להארכה במצב נחות במיוחד, לאחר שהקשר אנזו פרננדס ספג כרטיס צהוב שני והורחק בכרטיס אדום בתוספת הזמן של המחצית השנייה.

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ההכרעה הגיעה לבסוף בדקה ה-106 של ההארכה, כאשר המחליף פראן טורס כבש את שער הניצחון היקר לאחר בישול בנגיחה של ניקו ויליאמס. השער שבר שוויון ממושך שבו החזיקה ארגנטינה בעיקר בזכות הופעה הירואית של השוער אמיליאנו מרטינס, שרשם הצלות במהלך המשחק פעם אחר פעם מול הספרדים.

המשחק המותח נעל טורניר שלם שבו הציגו שתי הנבחרות מאזן מרשים ללא הפסדים, כאשר ספרד הגיעה לגמר כפייבוריטית ברורה בזכות הגנת ברזל שהוכיחה את עצמה גם במעמד השיא.

מחוץ לכר הדשא, אירוע הגמר משך אליו שורה ארוכה של כוכבי ענק ובהם מאט דיימון, מיק ג'אגר וויל פארל, לצד הופעות מוזיקליות של רובי ויליאמס, מדונה ושאקירה. ביציעי הכבוד צפה במשחק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאף זכה לבחון מקרוב את גביע העולם המוזהב שהוצג בפניו בסוויטה המלכותית.

נוכחותו של הנשיא עוררה גם סערה פוליטית מחוץ לאצטדיון, כאשר קואליציית ארגונים חילקה אלפי כרטיסים אדומים לאוהדים במחאה על מדיניות ההגירה של ממשלו ועל הקשר ההולך וגובר בין הנהגת פיפ"א לכוח פוליטי.