מונדיאל 2026: המשחק בין צ'כיה לדרום אפריקה יצא לדרך | עדכונים שוטפים

הצ'כים מגיעים למשחק אחרי ההפסד 2:1 לדרום קוריאה • הבפאנה בפאנה אכזבו גם הם עם 2:0 למקסיקו • הנבחרות התחרו פעם אחת בעבר בגביע הקונפדרציות וסיימו בשוויון 2:2 • בהמשך - משחק בין שוויץ לבוסניה (22:00)

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