מונדיאל 2026: המשחק בין צ'כיה לדרום אפריקה יצא לדרך | עדכונים שוטפים
הצ'כים מגיעים למשחק אחרי ההפסד 2:1 לדרום קוריאה • הבפאנה בפאנה אכזבו גם הם עם 2:0 למקסיקו • הנבחרות התחרו פעם אחת בעבר בגביע הקונפדרציות וסיימו בשוויון 2:2 • בהמשך - משחק בין שוויץ לבוסניה (22:00)
i24NEWS
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קרב הישרדות בבית 1: המתח בשיאו לקראת המשחק הפותח של המחזור השני בין צ'כיה ודרום אפריקה. שתי הנבחרות מגיעות למשחק באצטדיון אטלנטה אחרי הפסדים ובידיעה שהוא גורלי לעתידן בטורניר. שתי הנבחרות התחרו פעם אחת בלבד בעבר במסגרת גביע הקונפדרציות וסיימו בשוויון 2:2.
5 דקות לתוך המשחק: שער של סאדילק, 1:0 לצ'כיה
מתח בלוס אנג'לס: המשחק בין צ'כיה לדרום אפריקה יצא לדרך
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