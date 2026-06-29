משחק מותח ביוסטון: יפן הפתיעה כשקאישו סאנו נתן לה יתרון של 1:0 במחצית הראשונה. ברזיל השוותה את התוצאה בדקה ה-56 במחצית השנייה, ולאחר לחץ מתמשך, גבריאל מרטינלי כבש בדקה החמישית של תוספת הזמן וקבע 2:1. ברזיל עולה לשמינית הגמר ותפגוש את המנצחת בין נורבגיה לחוף השנהב.

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המשחק בין גרמניה נגד פרגוואי: גרמניה הגיעה לשלב הנוקאאוט בביטחון, אחרי שהבטיחה את מקומה בראש הבית כבר לפני המחזור האחרון בשלב הבתים. פרגוואי, לעומת זאת, מגיעה כאנדרדוג מובהק שמנסה להפתיע נבחרת מבוססת ומנוסה הרבה יותר.

הולנד נגד מרוקו: שתי הנבחרות הוכיחו בשלב הבתים שהן לא יריבות פשוטות - הולנד סיימה את הבית בלי הפסד, ומרוקו (לפי הסגל והניסיון מקטר 2022) ידועה כקבוצה שמתעצמת בשלבי ההכרעה ולא נרתעת ממועמדות גדולות.