כוכב נבחרת ברזיל חיבק את השחקן היפני - והתגרה באוהדים לאחר הניצחון הדרמטי במונדיאל

נבחרת ברזיל גדעה את חלום ה"סוס השחור" של יפן במונדיאל 2026 עם שער ניצחון דרמטי בדקה ה-93 של גבריאל מרטינלי (1:2). חלוץ מנצ'סטר יונייטד, מתאוס קוניה, תועד מתעמת ומקניט באופן ברוטלי את הקהל היפני.

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היפנים, שהרשימו בשלב הבתים עם תבוסה שהנחילו לטוניסיה ותוצאות תיקו מרובות שערים מול הולנד ושבדיה, הגיעו פגועי פציעות אך מלאי ביטחון, ואף פתחו בלוחמה פסיכולוגית לפני המשחק. השחקן היפני קנטו שיוגאי עורר את חמתם של הברזילאים כשאמר לתקשורת: "ברזיל הייתה חזקה פעם, אבל מה לגבי עכשיו? היום צרפת וארגנטינה חזקות. על ברזיל לא שומעים הרבה לאחרונה. וניימאר? זה לא ניימאר של פעם". מרקיניוס הברזילאי לא נשאר חייב וכינה את הדברים "יהירות".

"לנו יש חמש"

היפנים עלו ליתרון מוקדם והיו קרובים לסנסציה, אך ההיסטוריה היפנית של אי-עמידה בלחץ בשלבי הנוקאאוט חזרה על עצמה. קאסמירו השווה בנגיחה, ובדקה ה-93 מרטינלי נעץ את המסמר האחרון ושלח את היפנים אל הדשא בדמעות.

ברגע זה, מתאוס קוניה איבד את הרסן. הוא רץ לעבר היציע היפני, הניף חמש אצבעות וצעק לעבר האוהדים ההמומים: "לנו יש חמש!", כרמז ברור לחמשת גביעי העולם הברזילאיים לעומת הארון הריק של היפנים. אנשי הצוות של ברזיל נאלצו לתפוס את קוניה ולהרחיק אותו מהמקום בעודו ממשיך לחגוג באקסטזה.

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לצד התקרית המכוערת עם הקהל, נרשם גם רגע ספורטיבי מרגש: קוניה עצמו ניגש בסיום לקשר היפני של לידס יונייטד, אאו טנאקה, שמרר בבכי על הדשא. טנאקה, שנחשב לאחד המצטיינים בטורניר - איבד את הכדור שהוביל לשער הברזילאי הדרמטי. השחקן היפני קיבל חיבוק חם מקוניה שלחץ את ידו, החמיא לו על היכולת והפציר בו להרים את הראש.

ברזיל היא הנבחרת השנייה שמבטיחה את מקומה בשמינית הגמר (הטופ 16) אחרי קנדה (שהדיחה את דרום אפריקה). בשלב הבא תפגוש ברזיל את המנצחת בין נורווגיה לחוף השנהב, כאשר ברקע כבר מסתמן מפגש ענק אפשרי מול אנגליה ברבע הגמר.