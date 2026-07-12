חצי גמר מונדיאל 2026: המשחקים, הסגלים, לוח הזמנים המלא ואיפה ניתן לצפות?

משחקי חצי גמר מונדיאל 2026 נקבעו לאחר סיום המשחקים הבוקר (ראשון) כשהעולות הן צרפת, ספרד, אנגליה וארגנטינה. בחצי הגמר הראשון צרפת תיפגש עם ספרד, ובחצי הגמר השני, שחזור של משחק "יד האלוהים", ארגנטינה תשחק נגד אנגליה.

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חצי הגמר הראשון: צרפת נגד ספרד

צרפת ניצחה את מרוקו 0:2 ברבע הגמר הראשון, ספרד ניצחה את בלגיה 1:2 משער דרמטי בדקות הסיום. כעת, שתי הנבחרות, שסומנו כפייבוריטיות לזכייה בגביע, נאבקות ראש בראש על כרטיס לגמר.

המשחק ייערך ביום שלישי, אצטדיון AT&T דאלאס, בארלינגטון, שעה 22:00 שעון ישראל.

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הסגל הצרפתי:

שוערים: מייק מניאן (מילאן), רובין ריסר (לאנס), בריס סמבה (ראן).

מגנים: לוקה דין (אסטון וילה), מאלו גוסטו (צ'לסי), לוקאס הרננדס (פריז סן-ז'רמן), תיאו הרננדס (אל הילאל), איברהימה קונאטה (ליברפול), ז'ול קונדה (ברצלונה), מקסנס לקרואה (קריסטל פאלאס), ויליאם סאליבה (ארסנל), דאיו אופמקאנו (באיירן מינכן).

קשרים: אנגולו קאנטה (פנרבחצ'ה), מאנו קונה (רומא), אדריאן ראביו (א.צ. מילאן), אורליאן טשואמני (ריאל מדריד), וורן זאיר-אמרי (פריז סן-ז'רמן).

חלוצים: מאגנס אקליוש (מונאקו), ברדלי ברקולה (פריז סן-ז'רמן), ראיין שרקי (מנצ'סטר סיטי), עוסמאן דמבלה (פריז סן-ז'רמן), דזירה דואו (פריז סן-ז'רמן), ז'אן-פיליפ מאטטה (קריסטל פאלאס), קיליאן אמבפה (ריאל מדריד), מייקל אוליסה (באיירן מינכן), מרקוס תוראם (אינטר מילאן).

מאמן: דידייה דשאן

הסגל הספרדי:

שוערים: אונאי סימון (אתלטיק בילבאו), דוד ראיה (ארסנל), ז'ואאן גרסיה (ברצלונה).

מגנים: איימריק לאפורט (אתלטיק בילבאו), מארק קוקורייה (צ'לסי), מרקוס יורנטה (אתלטיקו מדריד), אריק גרסיה (ברצלונה), פדרו פורו (טוטנהאם), אלכס גרימאלדו (באייר לברקוזן), פאו קובארסי (ברצלונה), מארק פוביל (אתלטיקו מדריד).

קשרים: רודרי (מנצ'סטר סיטי), פביאן רואיס (פריז סן-ז'רמן), מיקל מרינו (ארסנל), פדרי (ברצלונה), גאבי (ברצלונה), מרטין זובימנדי (ארסנל), אלכס באאנה (אתלטיקו מדריד).

חלוצים: פראן טורס (ברצלונה), מיקל אויארסבאל (ריאל סוסיאדד), דני אולמו (ברצלונה), ניקו ויליאמס (אתלטיק בילבאו), לאמין ימאל (ברצלונה), ירמי פינו (קריסטל פאלאס), בורחה איגלסיאס (סלטה ויגו), ויקטור מוניוס (אוססונה).

מאמן: לואיס דה לה פואנטה

חצי הגמר השני: אנגליה נגד ארגנטינה

אנגליה רוצה את הגביע הזהוב לראשונה זה 60 שנה. היא עלתה לחצי הגמר לאחר שהפכה את התוצאה נגד נורווגיה ברבע הגמר בהארכה. גם ארגנטינה הגיעה לחצי הגמר לאחר משחק נוקשה שכלל הארכה נגד שוויץ. כעת, 40 שנה לאחר שער "יד האלוהים" של מראדונה, בשחזור של אותו המשחק, שתי הנבחרות ייפגשו.

המשחק ייערך ביום רביעי באצטדיון מרצדס בנץ באטלנטה בשעה 22:00 שעון ישראל.

איפה ניתן לצפות? כאן תאגיד השידור הציבורי, ספורט 1

הסגל האנגלי:

שוערים: ג'ורדן פיקפורד (אברטון), דין הנדרסון (קריסטל פאלאס), ג'יימס טראפורד (מנצ'סטר סיטי).

מגנים: ריס ג'יימס (צ'לסי), עזרי קונסה (אסטון וילה), ג'ארל קוואנסה (באייר לברקוזן), ג'ון סטונס (מנצ'סטר סיטי), מארק גהי (מנצ'סטר סיטי), דן ברן (ניוקאסל), ניקו או'ריילי (מנצ'סטר סיטי), ג'ד ספנס (טוטנהאם), טינו ליברמנטו (ניוקאסל).

קשרים: דקלן רייס (ארסנל), אליוט אנדרסון (נוטינגהאם פורסט), קובי מיינו (מנצ'סטר יונייטד), ג'ורדן הנדרסון (ברנטפורד), מורגן רוג'רס (אסטון וילה), ג'וד בלינגהאם (ריאל מדריד), אברצ'י אזה (ארסנל).

חלוצים: הארי קיין (באיירן מינכן), איוון טוני (אל אהלי), אולי ווטקינס (אסטון וילה), בוקאיו סאקה (ארסנל), מרקוס ראשפורד (ברצלונה), אנתוני גורדון (ברצלונה), נוני מדואקה (ארסנל).

מאמן: תומאס טוכל

הסגל הארגנטינאי:

שוערים: אמיליאנו מרטינס (אסטון וילה), חואן מוסו (אתלטיקו מדריד), חרונימו רולי (מרסיי).

מגנים: לאונרדו באלרדי (מרסיי), ליסנדרו מרטינס (מנצ'סטר יונייטד), פקונדו מדינה (מרסיי), נחואל מולינה (אתלטיקו מדריד), גונסאלו מונטייל (ריבר פלייט), ניקולאס אוטמנדי (בנפיקה), כריסטיאן רומרו (טוטנהאם), ניקולאס טגליאפיקו (ליון).

קשרים: ולנטין בארקו (שטרסבורג), רודריגו דה פול (אינטר מיאמי), אנסו פרננדס (צ'לסי), ג'ובאני לו סלסו (ריאל בטיס), אלכסיס מק אליסטר (ליברפול), אסקייל פלאסיוס (באייר לברקוזן), לאנדרו פארדס (בוקה ג'וניורס).

חלוצים: טיאגו אלמדה (אתלטיקו מדריד), חוליאן אלברס (אתלטיקו מדריד), ניקולאס גונזאלס (אתלטיקו מדריד), חוסה מנואל לופס (פלמייראס), לאוטרו מרטינס (אינטר מילאן), ליאונל מסי (אינטר מיאמי), ניקו פאז (קומו), ג'וליאנו סימאונה (אתלטיקו מדריד).

מאמן: ליאונל סקאלוני