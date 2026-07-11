בתום הארכה: אנגליה עלתה לחצי גמר המונדיאל, בהמשך: ארגנטינה - שוויץ

רבע גמר המונדיאל: בתום הארכה מותחת, אנגליה ניצחה את נורווגיה 1:2 אחרי משחק דרמטי במיוחד. בלינגהאם קבע את שני השערים של האנגלים, בעוד האלנד הנורווגי לא קלע אף שער. בעוד כשעה נגלה מי תתחרה בחצי הגמר מול אנגליה - ארגנטינה או שוויץ.

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