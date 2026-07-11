בתום הארכה: אנגליה עלתה לחצי גמר המונדיאל, בהמשך: ארגנטינה - שוויץ
בתום הארכה מותחת: אנגליה עלתה לחצי גמר המונדיאל אחרי שניצחה את נורווגיה 1:2 • את שני השערים של הנבחרת הבקיע בלינגהאם • בצד הנורווגי - האלנד איכזב
i24NEWS
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רבע גמר המונדיאל: בתום הארכה מותחת, אנגליה ניצחה את נורווגיה 1:2 אחרי משחק דרמטי במיוחד. בלינגהאם קבע את שני השערים של האנגלים, בעוד האלנד הנורווגי לא קלע אף שער. בעוד כשעה נגלה מי תתחרה בחצי הגמר מול אנגליה - ארגנטינה או שוויץ.
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שריקת הסיום: אנגליה בחצי גמר המונדיאל, נורווגיה הודחה
הארכה - דקה 92: בלינגהאם קובע 1-2
דקה 45: בלינגהאם קובע 1-1
שער נוסף של נורווגיה שנפסל בשל עבירה לאחר בדיקת VAR
דקה 35: שער ענק של נורווגיה, 0-1 על אנגליה
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