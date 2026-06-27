אנגליה וקרואטיה בשמינית הגמר: סיימו את שלב הבתים עם ניצחונות | מונדיאל 2026
האנגלים גברו 0:2 על פנמה והבטיחו את המקום הראשון בבית • קרואטיה ניצחה 1:2 את גאנה והעפילה לשלב הנוקאאוט מהמקום השני
שלב הבתים הגיע לסיומו הלילה (בין שבת לראשון) בבית י"ב עם הכרעה ברורה: אנגליה השלימה ניצחון 0:2 על פנמה וסיימה בפסגת הבית, בעוד קרואטיה גברה 1:2 על גאנה והבטיחה גם היא את הכרטיס לשמינית הגמר. ג'וד בלינגהאם והארי קיין כבשו לאנגלים, ואילו לוקה מודריץ' בישל את שער הניצחון של ניקולה ולאשיץ' לקרואטים בדקות הסיום.
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אנגליה - פנמה 0:2
אנגליה הבטיחה את המקום הראשון בבית עם ניצחון 0:2 על פנמה, לאחר שהכריעה את המשחק במחצית השנייה. ג'וד בלינגהאם כבש את השער הראשון בדקה ה-62 ולאחר חמש דקות בישל להארי קיין את השני. פנמה עוד מצאה את הרשת, אך השער נפסל בעקבות נבדל. בזכות הניצחון האנגלים מעפילים לשלב הנוקאאוט מהמקום הראשון בבית, בעוד פנמה מסיימת את דרכה בטורניר.
קרואטיה - גאנה 1:2
קרואטיה הבטיחה את מקומה בשלב שמינית הגמר לאחר שניצחה 1:2 את גאנה במחזור הסיום של שלב הבתים. ניקולה ולאשיץ' הכריע את המשחק בדקה ה-83 לאחר בישול של לוקה מודריץ', שהמשיך להוביל את נבחרתו גם בגיל 40. קודם לכן גאנה השוותה זמנית משער של דריק לוקאסן, אך לא הצליחה למנוע את ההפסד. בעקבות הניצחון סיימה קרואטיה במקום השני בבית והעפילה לשלב הבא.