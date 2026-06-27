קרואטיה - גאנה 1:2

קרואטיה הבטיחה את מקומה בשלב שמינית הגמר לאחר שניצחה 1:2 את גאנה במחזור הסיום של שלב הבתים. ניקולה ולאשיץ' הכריע את המשחק בדקה ה-83 לאחר בישול של לוקה מודריץ', שהמשיך להוביל את נבחרתו גם בגיל 40. קודם לכן גאנה השוותה זמנית משער של דריק לוקאסן, אך לא הצליחה למנוע את ההפסד. בעקבות הניצחון סיימה קרואטיה במקום השני בבית והעפילה לשלב הבא.