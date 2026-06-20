מונדיאל 2026: הולנד חגגה עם 1:5, גרמניה השלימה מהפך בתוספת הזמן
הכתומים התאוששו מהתיקו מול יפן עם הצגה גדולה מול שוודיה • גרמניה הפכה פיגור לניצחון 1:2 דרמטי על חוף השנהב בזכות שער בדקה ה-94 • אקוודור וקוראסאו נפרדו ב-0:0 במשחק דל הזדמנויות
המחזור השני במונדיאל 2026 סיפק שערים, דרמות ומאבקים על הכרטיס לשלב הבא. הולנד הרשימה אמש (שבת) עם 1:5 מוחץ על שוודיה, גרמניה השלימה מהפך דרמטי מול חוף השנהב בדרך לניצחון 1:2 ולהעפלה לשמינית הגמר, ואילו אקוודור וקוראסאו נפרדו ב-0:0 במשחק שקול שהותיר את שתיהן עם נקודה אחת.
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אקוודור 0:0 קוראסאו
שתי הנבחרות נפרדו בחלוקת נקודות לאחר משחק סגור ומאוזן. אקוודור החזיקה יותר בכדור וניסתה ליזום, אך התקשתה לייצר מצבים מסוכנים מספיק כדי להכריע את ההתמודדות. מנגד, קוראסאו הציגה משחק הגנה מסודר ויצאה עם נקודה יקרה, כשהרשתות נותרו נקיות בסיום.
גרמניה 1:2 חוף השנהב
בקרב ישיר על פסגת בית ה', חוף השנהב עלתה ליתרון משער של פרנק קסייה, אך גרמניה הפכה את התוצאה בזכות צמד של דניז אונדאב, כולל שער דרמטי בדקה ה-94. הניצחון הבטיח לגרמנים את העלייה לשלב הבא והעניק להם הרבה ביטחון להמשך הטורניר.
הולנד הביסה 1:5 את שוודיה והתקרבה לשמינית הגמר
אחרי ה-2:2 מול יפן במחזור הפתיחה, הכתומים ידעו שניצחון יקרב אותם משמעותית לשלב הבא - ועמדו במשימה בענק. בריאן ברובי וקודי גקפו הובילו את החגיגה עם צמדים, בדרך לניצחון משכנע שהציב את הולנד בעמדה מצוינת בבית. מנגד, שוודיה הסתבכה ותגיע למחזור הבא כשהיא חייבת תוצאה טובה כדי לשמור על סיכוי להעפיל.