המחזור השני במונדיאל 2026 סיפק שערים, דרמות ומאבקים על הכרטיס לשלב הבא. הולנד הרשימה אמש (שבת) עם 1:5 מוחץ על שוודיה, גרמניה השלימה מהפך דרמטי מול חוף השנהב בדרך לניצחון 1:2 ולהעפלה לשמינית הגמר, ואילו אקוודור וקוראסאו נפרדו ב-0:0 במשחק שקול שהותיר את שתיהן עם נקודה אחת.

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