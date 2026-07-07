איזה משחק קיבלנו באטלנטה! אחד המפגשים הגדולים והדרמטיים ביותר בתולדות גביעי העולם הסתיים לפני זמן קצר, כאשר נבחרת ארגנטינה הראתה אופי של אלופה, חזרה מפיגור של שני שערים עמוק בתוך המחצית השנייה, וניצחה 2:3 את נבחרת מצרים בדרך לשמונה האחרונות של מונדיאל 2026.

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המשחק נפתח הערב (שלישי) דווקא בשליטה מצרית מוחלטת שהיממה את הקהל הדרום-אמריקאי ביציעים. כבר בדקה ה-15 חגגו הפרעונים את הראשון, כאשר יאסר איברהים מצא את הרשת וקבע 0:1 מפתיע. ארגנטינה ניסתה להגיב, ובדקה ה-21 החמיץ ליונל מסי הזדמנות גדולה להשוות. הלחץ הארגנטינאי לא נשא פרי, והנבחרות ירדו להפסקה ביתרון מצרי מוצדק.

במחצית השנייה, הדרמה הגיעה לשיאה. בזמן שסקאלוני ביצע חילופים התקפיים והכניס את לאוטרו מרטינס וניקו גונסאלס, המצרים עקצו פעם נוספת. בדקה ה-67 מוסטפא זיקו ניצל חולשה בהגנה התכולה-לבנה, כבש את ה-0:2 והקפיץ את הספסל המצרי באוויר. נדמה היה שסנסציית הענק כבר רשומה על הלוח, אך לאלופת העולם היו תוכניות אחרות לחלוטין.

הקאמבק הארגנטינאי המטורף החל בדקה ה-79, כשהבלם כריסטיאן רומרו עלה לעזרת ההתקפה וצימק ל-2:1. חלפו ארבע דקות בלבד, ובדקה ה-83 הגיע הרגע של הגדול מכולם: ליונל מסי לקח את האחריות, הכניע את השוער המצרי וקבע 2:2 מטורף ששלח את המשחק לטירוף חושים.

המצרים ניסו לעצור את הסחף עם חילופים הגנתיים עמוק בתוך תוספת הזמן של שתי הדקות, אך המומנטום הארגנטינאי היה בלתי ניתן לעצירה. בדקה ה-92, רגע לפני ההארכה, אנסו פרננדס הניף את הרגל, כבש את שער הניצחון הדרמטי וקבע 2:3 פסיכי, ששלח את ארגנטינה לרבע הגמר והשאיר את המצרים המומים ומחמיאים על כר הדשא.