קרב הענקים של ספרד וארגנטינה ייצא הערב (ראשון) לדרך בגמר מונדיאל 2026, שייערך החל מ-22:00 באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי. ארגנטינה של ליונל סקאלוני תנסה לזכות בגביע בפעם השנייה ברציפות, והקפטן ליאו מסי ינסה להפוך למלך השערים של הטורניר. מהצד השני, ספרד תנסה לזכות בתואר ראשון מאז 2010, והשני בתולדותיה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

אם ארגנטינה תנצח, זה יהיה הישג שלא נראה 64 שנה, מאז שברזיל זכתה פעמיים ברצף במונדיאלים של 1958 וב-1962. את מקומה בגמר ארגנטינה הבטיחה בניצחון 1:2 על אנגליה, עם שערים מאוחרים של אנזו פרננדס ולאוטרו מרטינס.

ספרד מגיעה בביטחון מלא אחרי 0:2 משכנע על צרפת בחצי הגמר ועם ההגנה הכי חזקה בטורניר: שישה שערים נקיים רצופים, שיא בתולדות המונדיאל.