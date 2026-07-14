חצי גמר מונדיאל 2026: צרפת נגד ספרד 1:0
המגן הצרפתי לוקה דין עשה טעות איומה והכשיל את לאמין ימאל ברחבה, מיקל אויארסבאל דייק מהנקודה והעלה את הספרדים ל-1:0 • עדכונים שוטפים
מונדיאל 2026 מגיע לשלבים המכריעים: שתי הפייבוריטיות, צרפת וספרד, מגיעות לאצטדיון בדאלאס עם מטרה אחת - להגיע לגמר. צרפת, ששיחקה בשני הגמרים האחרונים, רוצה לשמור על המסורת ולהגיע אליו בפעם השלישית ברציפות. ספרד, מנגד, רוצה להחזיר לעצמה את ההישג מ-2010.
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דקה 30: צרות באות בצרורות: חילוף בצרפת - מקסנס לקרואה החליף את וויליאם סאליבה שנפצע
דקה 24: מייד עם החגיגות של ספרד, השופט הוציא את שתי הנבחרות להפסקת שתייה.
דקה 22: מיקל אויארסבאל דייק מהנקודה הלבנה וקבע 1:0 לספרדים! צרפת מסתבכת.
דקה 20: טעות איומה של לוקה דין. המגן הצרפתי חשב שהשתלט על הכדור, לבינתיים לאמין ימאל נכנס לרחבה ודין בעט בו והכשיל אותו. השופט הצביע על הנקודה הלבנה.
מי תעלה לגמר המונדיאל? המשחק בין צרפת לספרד יצא לדרך!