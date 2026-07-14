דקה 20: טעות איומה של לוקה דין. המגן הצרפתי חשב שהשתלט על הכדור, לבינתיים לאמין ימאל נכנס לרחבה ודין בעט בו והכשיל אותו. השופט הצביע על הנקודה הלבנה.