אחרי שהחלום להניף את הגביע נגוז, אנגליה וצרפת נפגשות הלילה (בין שבת לראשון) למשחק על המקום השלישי במונדיאל. שתי הנבחרות, שהודחו בחצי הגמר, ינסו לסיים את הטורניר עם ניצחון ומדליית הארד, במשחק שיהווה גם הזדמנות אחרונה עבור הכוכבים להיפרד מהמונדיאל עם טעם טוב.

מלך שערי המונדיאל: קיליאן אמבפה מעלה את צרפת ל-3:4 בראדלי ברקולה העלה את צרפת ל-2:4 דקה 48: צרפת נכנסו למשחק - אמבפה הבקיע גול ראשון לצרפת תחילת המחצית השנייה סיום המחצית הראשונה צרפת ויתרה? סאקה בשער נוסף דקה לתוך תוספת הזמן - 0:4 לאנגליה מטורף: בוקאיו סאקה מעלה את אנגליה ל-0:3 אנגליה מכפילה את היתרון ועולה ל-0:2 עם שער של אזרי קונסה בדקה השלישית: אנגליה עולה ליתרון 0:1 בזכות שער של דקלן רייס