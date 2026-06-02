תאילנד בפסגה, צרפת ובריטניה בחוץ: המהפך במפת התיירות של הישראלים

המזרח ממשיך להתחזק על חשבון היעדים המסורתיים באירופה: מדד פספורטכארד לקיץ 2026 שפורסם היום (שלישי), מצביע על מהפך בהרגלי התיירות של הישראלים, כאשר תאילנד עלתה לראש דירוג היעדים המבוקשים והדיחה את יוון מהמקום הראשון.

לפי הנתונים, יוון ירדה למקום השני, בעוד ארצות הברית שמרה על המקום השלישי. איטליה וקפריסין השלימו את החמישייה הראשונה, ואחריהן אוסטריה, גאורגיה, גרמניה, ספרד והונגריה.

אחת ההפתעות הבולטות בדירוג היא כניסתן של גאורגיה והונגריה לעשירייה המובילה, לצד ירידה של יעדים אירופיים מסורתיים. צרפת ובריטניה, שהופיעו בעבר בצמרת הרשימה, נותרו השנה מחוץ לעשרת היעדים הפופולריים ביותר בקרב הישראלים.

הנתונים משקפים מגמה מתמשכת של מעבר ליעדים במזרח ובמרכז אירופה, לצד ביקוש גובר לחופשות ארוכות וליעדים המציעים שילוב של טבע, תרבות, קולינריה ומחירים נוחים יותר. תאילנד, שכבר שנים נחשבת לאחד היעדים האהובים על המטייל הישראלי, מצליחה השנה לכבוש לראשונה את פסגת הדירוג.

אתמול המריאה לראשונה טיסת הבכורה של אייר חיפה ליעד החדש - האי היווני קרפאתוס, שהוא היעד החמישי של חברת התעופה ביוון, והוא מתווסף לרשימת היעדים שהיא משיקה במסגרת לוח הטיסות של קיץ 2026. בקיץ הקרוב החברה תפעיל סה"כ כ-200 טיסות שבועיות.

דנה רובין, סמנכ"לית חווית הלקוח של אייר חיפה: "אנו שמחים לצרף את קרפאתוס לרשת היעדים המתרחבת שלנו. נמשיך לפעול מתוך מחויבות עמוקה לתושבי הצפון".