ספונטניים? רופטופים רומנטיים במיוחד לט"ו באב ברחבי העולם

על גג העולם: ארוחת ערב מול האקרופוליס, קוקטייל בגובה כמעט 300 מטר מעל דובאי או שקיעה שצובעת את הים התיכון. לקראת ט"ו באב, הרופטופים הופכים את הדייט הקלאסי לחוויה ייחודית. לשם כך, מצאנו לכם שישה מקומות שמחברים בין קולינריה, אווירה ותצפית יוצאת דופן במדינות שהישראלים טיילו אליהן הכי הרבה השנה.

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יוון: DOLLI’S Rooftop Restaurant, אתונה

מעטים הנופים שיכולים להתחרות בארוחת ערב כשאקרופוליס מואר ממש מול השולחן. מסעדת הרופטופ של מלון The Dolli ממוקמת בלב אתונה ומשקיפה על האקרופוליס ועל קו הרקיע ההיסטורי של העיר. התפריט משלב טעמים יווניים וים-תיכוניים בפרשנות עכשווית, אבל בערב רומנטי קשה להתעלם מהכוכב האמיתי של המקום. הנוף הישיר אל אחד האתרים המזוהים בעולם, המשתקף גם בבריכת האינפיניטי שעל הגג ומהתצפית יוצאת הדופן מהקומה החמישית של המלון.

איחוד האמירויות: ZETA Seventy Seven, דובאי

בדובאי, שבה כמעט כל בילוי מנסה לשבור שיא חדש, ZETA Seventy Seven עושה זאת בגובה של 294 מטרים. המקום נמצא בקומה ה-77 של Address Beach Resort, לצד בריכת האינפיניטי החיצונית הגבוהה בעולם, ומציע תצפית אל המרינה, קו החוף וגלגל הענק Ain Dubai. בין ארוחה אסייתית, קוקטיילים ושחיית לילה, מדובר באפשרות שמתאימה לזוגות שמעדיפים את הדייט שלהם גדול, נוצץ וכמעט מעל העננים.

ארצות הברית: Bar Blondeau, ניו יורק

לפעמים הדרך הטובה ביותר לראות את מנהטן היא דווקא לעמוד מחוץ לה. Bar Blondeau נמצא בקומה השישית של מלון Wythe בוויליאמסבורג, ומשקיף מברוקלין על גורדי השחקים שמעבר לאיסט ריבר. בניגוד לרופטופים הראוותניים של מידטאון, האווירה כאן פחות רשמית ויותר אורבנית. קוקטיילים עונתיים ומנות לחלוקה מול האמפייר סטייט בילדינג והקרייזלר בילדינג ביבשת שבה הכל מוגזם.

איטליה: Aroma, רומא

במקום הזה הקולוסיאום נמצא ממש מעבר למעקה. המסעדה ממוקמת בקומה העליונה של מלון Palazzo Manfredi ומציעה חוויית יוקרה אינטימית מול אחד המבנים המפורסמים בעולם. לצד התצפית מוגש תפריט איטלקי עכשווי של השף ג'וזפה די יוריו, עם חומרי גלם מקומיים ומרתף הכולל מאות סוגי יין. מתאים בעיקר למי שמחפש ערב חגיגי וקלאסי שדורש הזמנה ותכנון מראש.

קפריסין: The Rooftop Bar at AMARA, לימסול

בקפריסין הרומנטיקה אינה מגיעה מגורדי שחקים אלא מהאופק. הבר של מלון AMARA בלימסול נמצא בקומה השמינית ומשקיף אל הים התיכון, עם עיצוב רגוע בגווני שמנת ועץ כהה. לקראת השקיעה מוגשים במקום קוקטיילים וטאפאס באווירה שמתאימה לערב זוגי שקט יותר. הכניסה היא לבני 16 ומעלה, קוד הלבוש הוא אלגנטי-יומיומי והזמנה מראש מומלצת.

ישראל: ASIA, אילת

גם מי שמעדיף להעביר את ט"ו באב בארץ יכול למצוא את חוויית הרופטופ בדרום. קומפלקס ASIA נפתח על גג מתחם שבעת הכוכבים באילת, ומשלב מסעדה אסייתית מודרנית, בר קוקטיילים חיצוני ואזור לאונג' סביב בריכת אווירה, מול מפרץ אילת והרי אדום. המתחם, המשתרע על פני כ-1,000 מ"ר, פועל מהצהריים ועד הלילה, והתפריט מבוסס על דגה טרייה, מנות ווק וגריל רובאטה יפני מסורתי, לצד חומרי גלם נוספים תוצרת הארץ.

בסופו של דבר, בין אם טיסה טרנס-אטלנטית, גיחה קצרה למדינות הסמוכות או שבכלל לא תעברו בנתב"ג, הרומנטיקה האמיתית תמיד תלויה בעיקר במי שיושב מולכם, אבל נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ואווירה מדויקת בהחלט יכולים להרים את הדייט שלכם לגבהים חדשים.