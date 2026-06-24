פספורטכארד מרחיבה את שירות התשלומים: חיסכון של עד 10% בהזמנת חופשות בחו"ל

חברת פספורטכארד הודיעה היום (רביעי) על הרחבת שירות התשלומים PassportCard PAY, כך שלקוחותיה יוכלו לבצע תשלומים עבור טיסות, מלונות, השכרת רכב ואטרקציות בחו"ל באמצעות הכרטיס האדום של החברה כבר בשלב תכנון הנסיעה בישראל.

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בחברה טוענים כי המהלך עשוי להביא לחיסכון של עד 10% בעלויות ההזמנה, באמצעות צמצום עמלות המרה ועמלות מט"ח הנגבות בעסקאות במטבע זר. השירות יינתן בשלב הראשון ללקוחות PassportCard PAY ובהמשך יורחב ללקוחות נוספים.

במקביל הציגה החברה את שירות Tax Free, המאפשר קבלת החזרי מע"מ על קניות בחו"ל באופן דיגיטלי, וכן הכריזה על השקת תוכנית ביטוח חדשה בשם "PLAN B", שתאפשר ביטוח ביטול טיסה גם במקרים שאינם רפואיים ובהם שינוי תוכניות אישי או אירועים משפחתיים.

נשיא ומייסד פספורטכארד, אלון קצף, מסר כי מדובר ב"מהלך שיחסוך לציבור בישראל מאות מיליוני שקלים בהזמנת טיסות, מלונות ואטרקציות", והוסיף כי לדבריו לקוחות שהשתמשו בשירות PAY בשנה האחרונה חסכו סכומים העולים על עלות ביטוח הנסיעות שרכשו.