במשך עשורים הייתה הכנרת יעד תיירות די מוזנח. כמה חופים, כמה מסעדות תיירים וצליינים - וזהו. בשנים האחרונות משהו משתנה ולמרות המלחמה בצפון, נפתחים שם מלונות יוקרה ומסעדות משובחות. אוריה קשת כתבנו בצפון עם המדריך המלא.

שנים ארוכות הכנרת הייתה תקועה בזמן אותם חופים אותם בתי מלון ישנים אותה טיילת ואותה תדמית של יעד קיצי עממי. אבל עכשיו, אחרי שנים של קורונה, מלחמה והזנחה, נראה שמשהו משתנה סביב האגם הזה. יזמים ומלונאים גילו מחדש את הכנרת ומה שפעם נחשב לפריפריה תיירותית הופך עכשיו לאחד ממוקדי ההשקעה הגדולים בישראל.

והחזון הזה לא נשאר רק בדיבורים, סביב הכנרת כולה מתחיל עכשיו מרוץ בנייה. ואולי זאת בדיוק הנקודה הכנרת החדשה, לא מוכרים כאן רק נוף, אלא גם תחושה של איכות ויוקרה. כדי להבין כמה גדול השינוי צריך פשוט להתחיל לנסוע סביב האגם.