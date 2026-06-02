חברת ארקיע הודיעה היום (שלישי) כי לראשונה בתולדותיה תפעיל טיסות ישירות לטוקיו, אחד מיעדי התיירות המבוקשים ביותר בקרב הישראלים. הטיסה הראשונה בקו החדש תמריא ב-25 באוקטובר 2026, והטיסות יופעלו פעמיים בשבוע.

על פי הודעת החברה, הטיסות יבוצעו באמצעות מטוס איירבוס A330 רחב גוף ויכללו מחלקת תיירים ומחלקת עסקים. מחירי הכרטיסים יחלו מ-750 דולר לכיוון במחלקת תיירים ומ-2,200 דולר לכיוון במחלקת העסקים.

הקו לטוקיו מצטרף לרשת היעדים ארוכי הטווח של ארקיע, הכוללת כיום את ניו יורק, בנגקוק והאנוי, לצד הקווים החדשים לפוקט ולסייגון שעליהם הכריזה החברה לאחרונה.

מנכ"ל ארקיע, עוז ברלוביץ', אמר כי פתיחת הקו מהווה צעד נוסף בהרחבת פעילות החברה במזרח הרחוק וכי המהלך צפוי להרחיב את אפשרויות הבחירה של הציבור הישראלי ולהגביר את התחרות בשוק הטיסות ליפן.