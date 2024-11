הקשר ההדוק בין מוזיקה והבחירות בארצות הברית

עצרת בחירות היא מופע לכל דבר. בין אם היא מתרחשת באצטדיון פתוח או סגור, או אפילו מדשאה עצומה, אלפי ולפעמים עשרות אלפי בוחרים הופכים למעריצים ליום אחד, ומגיעים לראות שואו.

המדינה עצמה לפעמים מכתיבה את אופי העצרת, אבל בכולן יש ליינאפ שלם שמוביל לרגע שבו דונלד טראמפ, קמלה האריס, הסגנים טים וולץ או ג'יי.די. ואנס, או הנואמים המרכזיים של אותו ערב (אובמה, קלינטון וכו') יתפסו את המשבצת המרכזית, ולעיתים מדובר באירוע שנמשך שעות. לכן, אלמנט מרכזי בכל עצרת כזו, היא המוזיקה.

קמלה האריס פתחה ביולי את הקמפיין שלה עם השיר Freedom של ביונסה, המרכז בתוכו את המסר של המועמדת. חופש על גוף האישה מהממשלה, חופש לקבל החלטות אוטונומיות, חופש להיות מי שאנחנו. ספריית המוזיקה של קמפיין האריס היא בהחלט מגוונות, כמו כן האמנים שמלווים אותה לאורך הקמפיין המגיעים מכל ז'אנר אפשרי.

ה"בוס" ברוס ספרינגסטין, סנופ דוג, אמינם, ואשר הם בין האמנים הרבים שהופיעו בכבודם ובעצמם כתומכים מרכזיים בעצרות בחירות של האריס ברחבי ארה"ב. ברשתות החברתיות, האריס מקבלת תמיכה גורפת ממוזיקאים מהשורה הראשונה כגון ריקי מרטין, ג'ניפר לופז ומארק אנתוני, באד באני שקיבל מוטיבציה מעצרת טראמפ במדיסון סקוור גארדן שעדיין מכה הדים בקרב הקהילה הלטינית בגין התבטאויות גזעניות חסרות תקדים, כמובן ה"מלכה בי" ואיך אפשר בלי טיילור סוויפט.

בצד של דונלד טראמפ לעומת זאת, המצב שונה מאוד. מאז שהודיע הנשיא לשעבר שיתמודד לנשיאות בפעם השלישית, חטף הקמפיין של הנשיא לשעבר שורה של תביעות ומכתבי אזהרה מרשימת אמנים שנראה שלא נגמרת. אלו מורים למועמד הרפובליקני לחדול מיד משימוש במוזיקה שלהם, לא רק בגלל הפרת זכויות יוצרים, אלא בעיקר כיוון שאלו לא רוצים להיות מזוהים עם המועמד הצבעוני.

חלק מהתובעים ודאי יחסרו לטראמפ, מדובר בשמות גדולים מכל צידי הקשת המוזיקלית כגון ג'ורג' האריסון, חבר הביטלס לשעבר ובעל זכויות היוצרים של רוב קטלוג הלהקה, ובין היתר השיר Here comes the sun שאותו טראמפ אהב להשמיע באירועיו עוד ב2016. שמות נוספים כוללים גאנז אנד רוזס, לאונרד כהן, פרינס, סלין דיון, קווין, ריהאנה, ביונסה כמובן, הרולינג סטונס, פארל וויליאמס, אוזי אוסבורן, אלטון ג'ון והרשימה עוד ארוכה.

AP Photo/Mike Roemer

טראמפ התעלם מחלק מהבקשות הללו, ונראה שלעיתים זה עובד. סולן הווילג' פיפל ובעל הזכויות לשירים YMCA ו-Macho Man, לאחר ששלח מספר מכתבי התראה, החליט לאפשר לרפובליקני להשתמש בשירים האייקונים כיוון שאינו רוצה להיגרר להליך משפטי. אך אסטרטגיה זו לא תמיד צולחת. בית המשפט כבר הודיע לקמפיין הרפובליקני שאינו יכול להשתמש במוזיקה של זמר הנשמה אייזק הייז אותו השמיע רבות, ובעיקר את שירו Hold on, I'm coming.

כרגע נראה שקמפיין האריס יכול לבחור בין הופעה אישית של ברוס ספרינגסטין לבין נאום של ביונסה, וטראמפ נוטה להשתמש בשירי כנסייה ללא זכויות יוצרים כמו Ave Mari, לפחות עד שיחטוף מכתב התראה ממשפחתו של המלחין המנוח פרנץ שוברט.