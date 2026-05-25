תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

מחר (שלישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יישארו יציבות.

ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ברוב אזורי הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 14-28; טבריה 17-29; חיפה 18-23; תל אביב 19-24; ירושלים 14-24; באר שבע 15-28; אילת 23-34.