תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי קל
לא יחול היום שינוי ניכר בטמפרטורות • מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ועדיין יתכן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ • התשקיף המלא
• היום, שבת, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
• מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. עדיין יתכן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ.
• ביום שני יהיה בהיר לרוב. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 10-20; טבריה: 11-20; חיפה: 13-19; תל אביב: 13-20; ירושלים: 8-16; באר שבע: 10-20; אילת: 18-29