היום תחול ירידה בטמפרטורות, בשבת - הכבדה בעומסי החום | התחזית לסופ"ש

תחזית מזג האוויר: הבוקר (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומסי החום, ובשעות אחה"צ הרוחות יתחזקו.

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• מחר, יום שבת, ייעשה נעה לאחר התפזרות עננות בשעות הבוקר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ותורגש הכבדה קלה בעומסי החום.

• ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן בשעות הבוקר, וייתכנו טפטופים לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קצרין 23-35; טבריה 24-36; חיפה 25-31; תל אביב 25-31; ירושלים 19-29; אשדוד 25-31; באר שבע 24-34; אילת 31-41.