סוף שבוע בהיר: היום - ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה | התחזית

היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תהיה עלייה קלה וייעשה בהיר • בתחילת השבוע ימשיך להיות בהיר והטמפרטורות יירדו במקצת, והן ייעשו רגילות לעונה

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