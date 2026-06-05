סוף שבוע בהיר: היום - ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה | התחזית
היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תהיה עלייה קלה וייעשה בהיר • בתחילת השבוע ימשיך להיות בהיר והטמפרטורות יירדו במקצת, והן ייעשו רגילות לעונה
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. גובה הגלים יהיה נמוך יחסית והים יהיה נוח לרחצה.
מחר (שבת) יהיה לרוב בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
ביום ראשון יהיה לרוב בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
ביום שני יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 32-18; טבריה 33-20; חיפה 27-20; תל אביב 28-22; ירושלים 28-18; באר שבע 32-19; אילת 38-28.
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